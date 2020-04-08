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08.04.2020 21:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербуржцы стали помогать волонтерам фруктами и полезными услугами

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Волонтерское движение проекта #Мывместе в Петербурге вышло на новый виток. Горожане начали поддерживать добровольцев, помогающих старикам. Одни бесплатно меняют масло в волонтерских автомобилях, другие кормят ребят полезными фруктами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если в сложные времена обнажается человеческая сущность, то нам повезло - нас окружают хорошие люди. Я думаю об этом каждое утро, когда пробуждаются волонтерские чаты, где адреса пенсионеров, которым нужна помощь, расхватываются добровольцами за считаные минуты.

Волонтеры ходят за покупками для бабушек и дедушек, которые надолго заперлись в своих квартирах, соблюдая самоизоляцию. Бегают по магазинам, чтобы найти творожок того самого, единственно правильного производителя. Обзванивают аптеки в поисках необходимого лекарства и, обнаружив его в продаже на другом конце города, срочно туда едут, не смущаясь тем, что на выполнение одной заявки ушло полдня.

Фото: Сергей Николаев / РГ
Неравнодушные петербуржцы стали оплачивать старикам покупку продуктов

Этим хорошим людям помогают другие хорошие люди.

Владелец сети петербургских СТО объявил, что на любой из восьми его станций готовы бесплатно менять масло в машинах автоволонтеров.

Известная пиццерия передает свою продукцию в волонтерский штаб.

Торговец фруктами и овощами на Сенном рынке отдает волонтерам пакеты с мандаринами, лаймами и чесноком - актуальным в межсезонье антипростудным набором. Каждый день - по четырнадцать килограммов. Одни берут для себя, другие раздают подопечным бабушкам и дедушкам, вкладывая приятные сюрпризы в их пакеты с покупками.

Своими билетами делится с волонтерами музей "Старый новый год" - они пригодятся, когда вирус отступит, и музеи снова откроются.

- Сейчас многие люди начали активно взаимодействовать с добровольцами и предлагать свою помощь. Это очень приятно, - говорит Елизавета Ротенберг, помощник координатора волонтеров. - Чувствовать поддержку общества, видеть отдачу не только от пенсионеров, но и от других горожан для нас невероятно важно. Появляется желание работать еще больше. А главное - мы видим, что занимаемся одним большим делом, в которое вовлекается все больше людей и организаций. И это чувство единства придает оптимизма нашим волонтерам!

Будни волонтера: Цветы для Инны Львовны

- У меня очень срочный заказ. Пожалуйста, если вы сами не успеете сегодня, попросите кого-нибудь другого мне помочь, - голос моего постоянного клиента срывается от волнения. - Поверьте, это действительно важно!

Список, который он мне диктует, скуден и прост: "Фэйри", пшенная крупа, сметана… Я кладу трубку и недоумеваю, в чем такая срочность. Через несколько минут приходит sms: "Простите, не мог сказать вслух при жене. Самое главное - пять штук больших красивых хризантем. У нас сегодня годовщина свадьбы - 59 лет".

Фото: Архив Елизаветы Ротенберг
Больше четырех тысяч петербуржцев обратились к волонтерам #Мывместе

- Геннадий Сергеевич! - перезваниваю. - Я вас искренне поздравляю. Но все цветочные магазины сейчас закрыты.

- Ах, закрыты, - голос тускнеет. - Ну ладно, что ж теперь…

От предложения помочь заказать цветы с доставкой отказывается: это и дорого, и непонятно.

Мне тоже становится грустно. По дороге в магазин я размышляю над тем, как все-таки раздобыть букет для людей, которые прожили вместе почти шестьдесят лет и явно очень любят друг друга. И тут - как, в принципе, и должно быть в таких случаях - происходит маленькое чудо. Когда я на кассе оплачиваю крупу и сметану, в зал вкатывают тележку со свежими розами - нелепо нарядными в антураже продуктового магазина. Все еще не вполне веря в такое везение, беру бордовые. Да, этот букет вовсе не так роскошен, как тот, какой Геннадий Сергеевич в обычное время сам выбрал бы для своей Инны Львовны. Но для города, где закрыты все цветочные лавки, это фантастический результат.

Цену букета в счет не вношу. Пусть это будет моим маленьким вкладом в мир хороших людей.

Контакты

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Круглосуточная петербургская горячая линия: (812) 245-32-20.

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

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