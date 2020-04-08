Петербуржцы стали помогать волонтерам фруктами и полезными услугами

Если в сложные времена обнажается человеческая сущность, то нам повезло - нас окружают хорошие люди. Я думаю об этом каждое утро, когда пробуждаются волонтерские чаты, где адреса пенсионеров, которым нужна помощь, расхватываются добровольцами за считаные минуты.

Волонтеры ходят за покупками для бабушек и дедушек, которые надолго заперлись в своих квартирах, соблюдая самоизоляцию. Бегают по магазинам, чтобы найти творожок того самого, единственно правильного производителя. Обзванивают аптеки в поисках необходимого лекарства и, обнаружив его в продаже на другом конце города, срочно туда едут, не смущаясь тем, что на выполнение одной заявки ушло полдня.

Этим хорошим людям помогают другие хорошие люди.

Владелец сети петербургских СТО объявил, что на любой из восьми его станций готовы бесплатно менять масло в машинах автоволонтеров.

Известная пиццерия передает свою продукцию в волонтерский штаб.

Торговец фруктами и овощами на Сенном рынке отдает волонтерам пакеты с мандаринами, лаймами и чесноком - актуальным в межсезонье антипростудным набором. Каждый день - по четырнадцать килограммов. Одни берут для себя, другие раздают подопечным бабушкам и дедушкам, вкладывая приятные сюрпризы в их пакеты с покупками.

Своими билетами делится с волонтерами музей "Старый новый год" - они пригодятся, когда вирус отступит, и музеи снова откроются.

- Сейчас многие люди начали активно взаимодействовать с добровольцами и предлагать свою помощь. Это очень приятно, - говорит Елизавета Ротенберг, помощник координатора волонтеров. - Чувствовать поддержку общества, видеть отдачу не только от пенсионеров, но и от других горожан для нас невероятно важно. Появляется желание работать еще больше. А главное - мы видим, что занимаемся одним большим делом, в которое вовлекается все больше людей и организаций. И это чувство единства придает оптимизма нашим волонтерам!

Будни волонтера: Цветы для Инны Львовны

- У меня очень срочный заказ. Пожалуйста, если вы сами не успеете сегодня, попросите кого-нибудь другого мне помочь, - голос моего постоянного клиента срывается от волнения. - Поверьте, это действительно важно!

Список, который он мне диктует, скуден и прост: "Фэйри", пшенная крупа, сметана… Я кладу трубку и недоумеваю, в чем такая срочность. Через несколько минут приходит sms: "Простите, не мог сказать вслух при жене. Самое главное - пять штук больших красивых хризантем. У нас сегодня годовщина свадьбы - 59 лет".

- Геннадий Сергеевич! - перезваниваю. - Я вас искренне поздравляю. Но все цветочные магазины сейчас закрыты.

- Ах, закрыты, - голос тускнеет. - Ну ладно, что ж теперь…

От предложения помочь заказать цветы с доставкой отказывается: это и дорого, и непонятно.

Мне тоже становится грустно. По дороге в магазин я размышляю над тем, как все-таки раздобыть букет для людей, которые прожили вместе почти шестьдесят лет и явно очень любят друг друга. И тут - как, в принципе, и должно быть в таких случаях - происходит маленькое чудо. Когда я на кассе оплачиваю крупу и сметану, в зал вкатывают тележку со свежими розами - нелепо нарядными в антураже продуктового магазина. Все еще не вполне веря в такое везение, беру бордовые. Да, этот букет вовсе не так роскошен, как тот, какой Геннадий Сергеевич в обычное время сам выбрал бы для своей Инны Львовны. Но для города, где закрыты все цветочные лавки, это фантастический результат.

Цену букета в счет не вношу. Пусть это будет моим маленьким вкладом в мир хороших людей.

Контакты

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Круглосуточная петербургская горячая линия: (812) 245-32-20.

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.