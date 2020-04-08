Самоизолировавшиеся россияне стали наряжаться, чтобы вынести мусор

Социальные сети захватывает новый челлендж. Самоизолировавшие граждане выкладывают в социальных сетях фото, как они при полном параде… выносят мусорные пакеты.

Для многих граждан вынос мусора раз в несколько дней становится единственной возможностью выйти на улицу. И хотя путь от подъезда до контейнерной площадки у многих занимает меньше минуты, участники челленджа решают даже здесь выглядеть на все сто.

Девушки делают прически и яркий макияж.

Многие надевают вечерние платья.

В челлендже #пойдувынесумусор участвуют даже те, у кого мусоропровод находится в доме. Так появляются очень забавные видео.

Сейчас большинство участников акции - это девушки, желающие "выгулять" платья. Но постепенно к акции присоединяются и мужчины.

География впечатляет. Красиво выносят мусор в Петербурге, в Ленобласти, в Волгограде, Москве и многих других городах.