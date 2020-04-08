Ученые научились проверять качество озерной воды с помощью фотосинтеза

Группа ученых из Псковского государственного университета и МГУ разработала технологию по оценке качества озерной воды, в основе ее лежит использование датчиков фотосинтеза.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на проректора по научной работе Псковского государственного университета Тараса Антала, технология основана на том, что при загрязнении воды, процессы фотосинтеза в водорослях замедляются. Сейчас у исследователей есть датчики, которые в режиме онлайн позволяют точно сказать, как изменяются параметры фотосинтеза.

Принцип работы датчиков заключается в том, что водоросли особым образом подсвечиваются и устройства фиксируют ответный сигнал на вспышку. Он позволяет оценить работу фотосинтетического аппарата.

Первые испытания пошли в Чудско-Псковском озере. Здесь вдоль берега, а также на поверхности воды, были выставлены датчики, внешне похожие на буйки. Каждые три минуты датчики передавали данные на компьютер о том, как растения реагировали на сигналы, что позволяло в реальном времени отслеживать состояние фотосинтеза водорослей и, как следствие, чистоту воды в озере.