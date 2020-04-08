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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые научились проверять качество озерной воды с помощью фотосинтеза

Текст: Вера Черенева (Псков)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Группа ученых из Псковского государственного университета и МГУ разработала технологию по оценке качества озерной воды, в основе ее лежит использование датчиков фотосинтеза.

Фото: iStock
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на проректора по научной работе Псковского государственного университета Тараса Антала, технология основана на том, что при загрязнении воды, процессы фотосинтеза в водорослях замедляются. Сейчас у исследователей есть датчики, которые в режиме онлайн позволяют точно сказать, как изменяются параметры фотосинтеза.

Принцип работы датчиков заключается в том, что водоросли особым образом подсвечиваются и устройства фиксируют ответный сигнал на вспышку. Он позволяет оценить работу фотосинтетического аппарата.

Первые испытания пошли в Чудско-Псковском озере. Здесь вдоль берега, а также на поверхности воды, были выставлены датчики, внешне похожие на буйки. Каждые три минуты датчики передавали данные на компьютер о том, как растения реагировали на сигналы, что позволяло в реальном времени отслеживать состояние фотосинтеза водорослей и, как следствие, чистоту воды в озере.

 

Общество Наука Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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