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08.04.2020 17:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Окно в Европу по-китайски

Калининград стал частью нового мультимодального маршрута Восток - Запад
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Калининградская область подтвердила свое звание транзитного узла Нового Шелкового пути. Регион принял и перегрузил контейнеры, следующие по новому железнодорожно-морскому маршруту из Китая в Германию. Эксперты рассчитывают, что проект позволит региону нарастить грузовую базу и поддержать смежные отрасли. В последние годы рост объема перевозок в эксклаве составляет порядка 20 процентов, и во многом это связано с мерами по развитию транзитной транспортной инфраструктуры.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Маршрут таков. Из китайского Сианя до станции Калининград-Сортировочный контейнеры идут по железной дороге. В Калининградском морском торговом порту их перегружают на морские суда и отправляют в немецкий порт Росток. Там груз вновь встает на рельсы и по железной дороге следует в Дуйсбург. Первый состав - 49 сорокафутовых контейнеров с товарами народного потребления - уже перегрузили в Калининграде. Всего же в апреле запланирована отправка пяти пар таких поездов из Азии в Европу и обратно.

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Проект реализуют Российские железные дороги, российско-белорусско-казахстанский контейнерный оператор и немецкая логистическая компания. Согласно расчетам, общее время доставки грузов из Сианя в Дуйсбург не превысит двух недель. Для сравнения, исключительно по воде груз из Китая в Германию идет как минимум полтора месяца. Калининградский транспортный узел не впервые становится связующим звеном мультимодального маршрута Восток - Запад. Первый контейнерный поезд, следующий из Китая в Европу по железной дороге и по морю, российский эксклав принял в ноябре прошлого года. Перевозчики использовали схожую схему, только груз из Сианя проследовал не в Калининградский морской торговый порт, а в порт Балтийск, а оттуда - в немецкий порт Мукран.

Стоимость перевозки одного контейнера из Китая в Германию по железной дороге и морю не называется, с каждым грузоотправителем условия обсуждают индивидуально. Но известно, что доставка груза из Сианя в Дуйсбург по мультимодальному маршруту обойдется дороже, чем по традиционному морскому пути через Индийский океан, Красное и Средиземное моря. Однако сами грузоотправители отвечают: разница в стоимости незначительна на фоне экономии другого ресурса - времени.

Общее время доставки грузов из Сианя в Дуйсбург не превысит двух недель. Для сравнения, исключительно по воде груз идет как минимум полтора месяца

То, что предприниматели готовы переплачивать за скорость, подтверждает популярность первого железнодорожно-морского калининградского маршрута "Сиань - Балтийск - Мукран". В конце марта этот путь продлили за счет скандинавских стран, заинтересованных в поставках своих товаров в страны Азии.

Раньше грузоотправители из Швеции или Норвегии вынуждены были консолидировать грузы на крупных европейских терминалах, таких как Гамбург, и затем отправлять их в Китай по суше. Сейчас скандинавские контейнеры прибывают в порт Мукран, где их оформляют и доставляют морем в калининградский порт Балтийск. Из российского эксклава по территориям Литвы, Белоруссии, России и Казахстана груз следует в Китай по единой накладной.

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- Выгодное географическое положение порта Мукран позволяет существенно сократить сроки доставки груза из Скандинавии в Китай, исключая необходимость перемещения груза для консолидации в сердце Европы, - комментирует ситуацию генеральный директор российско-белорусско-казахстанского контейнерного оператора Алексей Гром. - Это особенно актуально на фоне временных ограничений работы терминалов в связи со вспышкой коронавируса.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ульяна Вылегжанина
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