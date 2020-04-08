Несколько картошек, две сосиски, масло и муку с жуком на девять дней выдали в городе Питкяранта детям из малоимущих семей, имеющим право на получение продуктовых пайков. Власти тут же приостановили выдачу продуктов и назначили проверку.

О неприятной ситуации сообщила Ольга - мама двоих детей. Получив пакеты, она была удивлена. На одного учащегося на девять дней - семь картофелин, две сосиски, 250 граммов масла сливочного, по одному килограмму муки и сахарного песка. Оплачивают сухие пайки для школьников за счет муниципального бюджета.

- В одном пайке было две сосиски, а в другом их вообще мы не нашли, - говорит Ольга. - Туда положили рис. Как делить? Поровну, конечно, и выходит, что тогда по одной сосиске каждому ребенку на девять дней.

"В одном пайке было две сосиски, а в другом их вообще мы не нашли, - говорит мама двоих детей Ольга. - Туда положили рис. Как делить?"

Разгорелся скандал. Все задались вопросом: почему так произошло и кто виноват?

Министр образования Карелии Роман Голубев тут же отреагировал и показал наглядно, что должно входить в набор. Это гречка, макаронные изделия, тушенка, сгущенное и обычное молоко, сливочное масло, а где-то соки, какао и фрукты. Но нигде нет картошки. Глава ведомства заявил, что выданный сухой паек в Питкяранте не соответствует перечню, который направили во все школы республики.

Глава Питкярантского района Дмитрий Трошин принес официальные извинения за ситуацию, сложившуюся с продуктовыми пакетами в средней школе N 2. Он заявил, что с 9 апреля выдадут новые наборы всем льготным категориям детей. Администрация муниципального "Комбината школьного питания", а именно это предприятие и занималось составлением наборов, уже приступила к закупке дополнительного объема продуктов для школьных наборов.

В муниципалитете заверили, что все дети из малоимущих семей их обязательно получат. В министерстве образования добавили, что пайки выдадут по графику с обеспечением минимального контакта при передаче.

- К сожалению, не все муниципалитеты сработали качественно, - прокомментировала депутат Законодательного собрания Карелии Галина Гореликова. - Новые наборы будут полностью соответствовать рекомендованному списку, который рассчитан на две недели.

Так кто же принял решение о наборе продуктов с картошкой и двумя сосисками? Как оказалось, директор муниципального предприятия "Комбинат школьного питания".

Там попытались объяснить данный факт: запас продуктов был невелик, подвели поставщики. Поэтому и собрали из того, что было. Руководителя предприятия уже уволили. Решается вопрос и об увольнении заведующего хозяйством школы N 2 города Питкяранты.