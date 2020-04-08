Новости

Собянин призвал готовиться к резкому росту заболеваемости 21:08
Путин поручил прописать, на какие работы можно тратить субсидии в борьбе с COVID 21:02
В штате Нью-Йорк за сутки умерли от коронавируса более 700 человек 20:59
В Италии за сутки выздоровело рекордное количество человек 20:38
В Мордовии ввели местные надбавки для медиков, борющихся с эпидемией 20:35
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской НПО 20:32
Техас предложил сократить добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки 20:22
Путин попросил не прекращать региональные выплаты врачам 20:00
Горбольница Армянска стала очагом коронавируса 19:49
Россияне набросились на Toyota RAV4 19:30
МИД Беларуси продолжает содействовать возвращению граждан на родину 19:29
Росгвардия при осложнении ситуации с коронавирусом предоставит свои госпитали 19:25
Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США 19:18
Росавиация просит право согласовывать вывозные рейсы бизнес-джетами 19:08
Экс-главе курганского МЧС предъявили новые обвинения 19:02
Турецких бездомных поселят в гостевых домах госучреждений из-за пандемии 18:42
Видео: пришелец из "Доктора Кто" принуждает англичан к самоизоляции 18:34
На Кубани организовали онлайн-проверку подлинности спецпропусков 18:33
В ВОЗ ответили на угрозу Трампа прекратить финансирование 18:31
Мэр Москвы призвал бизнес не сокращать работников в период борьбы с COVID-19 18:31
Ученые: Антипаразитарный препарат способность подавлять коронавирус 18:28
Песков назвал дату опубликования поручений Путина с новыми мерами поддержки 18:14
В Рязани убийце пяти человек предъявили обвинение 18:11
КамАЗ рассказал, когда выйдет премиальный тягач 18:11
Сбербанк возвращается к обычному режиму работы всех отделений 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
08.04.2020 20:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жук на обед

В Карелии в продуктовый школьный набор положили картошку и две сосиски
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8131)
Несколько картошек, две сосиски, масло и муку с жуком на девять дней выдали в городе Питкяранта детям из малоимущих семей, имеющим право на получение продуктовых пайков. Власти тут же приостановили выдачу продуктов и назначили проверку.

О неприятной ситуации сообщила Ольга - мама двоих детей. Получив пакеты, она была удивлена. На одного учащегося на девять дней - семь картофелин, две сосиски, 250 граммов масла сливочного, по одному килограмму муки и сахарного песка. Оплачивают сухие пайки для школьников за счет муниципального бюджета.

- В одном пайке было две сосиски, а в другом их вообще мы не нашли, - говорит Ольга. - Туда положили рис. Как делить? Поровну, конечно, и выходит, что тогда по одной сосиске каждому ребенку на девять дней.

"В одном пайке было две сосиски, а в другом их вообще мы не нашли, - говорит мама двоих детей Ольга. - Туда положили рис. Как делить?"

Разгорелся скандал. Все задались вопросом: почему так произошло и кто виноват?

Министр образования Карелии Роман Голубев тут же отреагировал и показал наглядно, что должно входить в набор. Это гречка, макаронные изделия, тушенка, сгущенное и обычное молоко, сливочное масло, а где-то соки, какао и фрукты. Но нигде нет картошки. Глава ведомства заявил, что выданный сухой паек в Питкяранте не соответствует перечню, который направили во все школы республики.

Фото: Сергей Николаев / РГ
В СЗФО ввели новые меры соцподдержки на период опасности COVID-19

Глава Питкярантского района Дмитрий Трошин принес официальные извинения за ситуацию, сложившуюся с продуктовыми пакетами в средней школе N 2. Он заявил, что с 9 апреля выдадут новые наборы всем льготным категориям детей. Администрация муниципального "Комбината школьного питания", а именно это предприятие и занималось составлением наборов, уже приступила к закупке дополнительного объема продуктов для школьных наборов.

В муниципалитете заверили, что все дети из малоимущих семей их обязательно получат. В министерстве образования добавили, что пайки выдадут по графику с обеспечением минимального контакта при передаче.

- К сожалению, не все муниципалитеты сработали качественно, - прокомментировала депутат Законодательного собрания Карелии Галина Гореликова. - Новые наборы будут полностью соответствовать рекомендованному списку, который рассчитан на две недели.

Фото: Наталья Граф/РГ
Ученики омской школы сами обеспечили себя бесплатным питанием

Так кто же принял решение о наборе продуктов с картошкой и двумя сосисками? Как оказалось, директор муниципального предприятия "Комбинат школьного питания".

Там попытались объяснить данный факт: запас продуктов был невелик, подвели поставщики. Поэтому и собрали из того, что было. Руководителя предприятия уже уволили. Решается вопрос и об увольнении заведующего хозяйством школы N 2 города Питкяранты.

Общество Соцсфера Соцзащита Власть Работа власти Регионы Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин: Безработным родителям будут выплачивать по 3 тысячи в месяц на ребенка
Мишустин разъяснил порядок вывоза граждан РФ по спискам с "Госуслуг"
Аналитики Банка России не исключили второй волны вируса к концу года
ВТО обязала Украину выполнить требование РФ по спору до 15 сентября
В Госдуме разъяснили правила поездок на автомобилях в период пандемии
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ