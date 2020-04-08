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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Звери скучают

Как Ленинградский зоопарк живет без людей
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 76(8130)
Вот уже три с половиной недели Ленинградский зоопарк не принимает посетителей. Две трети сотрудников - бухгалтерия, администраторы и многие другие специалисты - переведены на "удаленку". Но зоопарк продолжает жить. Специалисты ухаживают за животными и поддерживают системы жизнеобеспечения.
Ольга Волкова: Мы нужны животным каждый день. Фото: Ленинградский зоопарк Ольга Волкова: Мы нужны животным каждый день. Фото: Ленинградский зоопарк
Ольга Волкова: Мы нужны животным каждый день. Фото: Ленинградский зоопарк

...Рабочий день в зоопарке начинается в 8.00. За полчаса до этого времени по опустевшему Александровскому парку на работу идут сотрудники зоопарка. Одна из них - Ольга Волкова, главный зоотехник.

Фото: vk.com/sealrescue
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- Сейчас всем сотрудникам при входе измеряют температуру бесконтактным термометром, - рассказывает она, но тут же признается, это не новшество. - У нас специфика работы такова, что и без всяких эпидемий в зоопарк нельзя прийти на работу простывшим. Во-первых, чихать или кашлять на животных недопустимо. Во-вторых, работа у нас физически довольно сложная, а в павильонах поддерживается разная температура - например, там, где живут тропические звери, очень тепло и влажно. Постоянные колебания температуры тоже не способствуют выздоровлению, поэтому у нас всегда действует правило: заболел - сиди дома.

Помещения в зоопарке и так регулярно дезинфицировались. Сейчас дезинфекция производится чаще, установлены дополнительные обеззараживающие лампы.

- Зоопарк - это огромный и очень сложный механизм. У нас сейчас продолжают работать в обычном режиме ветеринары, зоотехники, рабочие по уходу за животными, а также электрики, сантехники, дворники, сотрудники, которые готовят корма для животных, - перечисляет Ольга Волкова.

Наблюдать за посетителями для животных развлечение, этакий сериал, который неожиданно прекратился

Для самих животных график не изменился. В привычное время их кормят, убирают вольеры, даже проводят тренировки. Хрупкие сотрудницы зоопарка проводят со львами и ягурами мини-гимнастику. По команде огромные кошки послушно вытягивают лапы или поворачиваются на живот. Посетители всегда стремились попасть на это представление. Но и сейчас, когда зрителей нет, хищники по-прежнему тренируются.

Дело в том, что такие тренировки - это никакой не аттракцион. Это диагностика. Сотрудники зоопарка просят животных выполнять простейшие команды, чтобы осмотреть их, нет ли каких-то повреждений, не требуется ли помощь ветеринара.

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Удивительно, но сами животные, как оказалось, скучают без посетителей.

- Люди считают, что это они ходят в зоопарк и развлекаются, глядя на животных. Но система работает и в другую сторону. Животные смотрят на посетителей, и это для них тоже развлечение, этакий сериал, который неожиданно прекратился. И многие обитатели зоопарка заскучали, - признает главный зоотехник.

Особенно грустят обезьяны.

Все сотрудники зоопарка носят специальную форму. Животные легко опознают по ней своих и знают верную примету: человек в зеленой куртке с мисками - это к сытному обеду. Но сейчас отношение немного изменилось.

- Обезьяны заглядывают в глаза, ловят каждый жест, как будто ждут, что им помашешь, заговоришь с ними, - говорит Ольга Волкова.

Любимица петербуржцев молодая белая медведица Хаарчана беззаботно плещется в бассейне. Но когда мимо проходят люди, замирает и долго смотрит вслед. За два года жизни в Ленинградском зоопарке Хаарчана привыкла, что каждый ее прыжок сопровождается бурными аплодисментами. Теперь хлопать некому.

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Сильно грустят козы. Раньше посетители их гладили и кормили. Многие козы настолько привыкли к ласке, что сейчас настойчиво требуют от сотрудников, чтобы их гладили в не меньших объемах, чем раньше.

Работа у сотрудников зоопарка весьма специфична. Даже неквалифицированные, казалось бы, специалисты, должны обладать навыками, которым не учат ни в одном вузе или колледже. Например, как держать змею, кормить сурикатов или заходить в вольер к обезьянам. Эти умения люди осваивают годами, да и животные привыкают к конкретным специалистам. Именно поэтому для работников зоопарка сейчас главное - не заболеть. Поэтому в свободное время зоотехники соблюдают жесткую самоизоляцию.

- Все понимают, что если кто-то заболеет, заменить его будет некем, дополнительная нагрузка ляжет на коллег по отделу, - говорит Ольга Волкова. - Неважно, эпидемия на дворе или что-то другое, наши животные хотят есть каждый день.

Белой медведице не хватает восхищения и аплодисментов. Фото: Ленинградский зоопарк
Тем временем

Обитатели зоопарка наслаждаются весной. У птиц началось токование, рептилии устраивают брачные игры, а у одной из кенгуру Беннета в сумке подрастает кенгуренок. В зоопарке не исключают, что в скором времени пополнения могут ждать и некоторые обезьяны.

Для зоопарка весна - это всегда напряженное время. Ветеринары и зоотехники пристально следят за здоровьем животных, чтобы самцы не покалечились во время брачных игр, а самкам хватало питательных веществ. В этом году к обычному авралу добавились еще противоэпидемические мероприятия.

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