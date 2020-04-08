В Ленобласти зоозащитники спасли львицу из бродячего цирка

В карантинный центр "Велес" в Ленобласти привезли львицу, которую спасли из бродячего цирка.

Как сообщают в самом центре, девятимесячная львица по имени Киара вначале жила у фотографа в Сочи, а затем выступала в бродячем цирке с танцевальными номерами. Центр нашел Киару на сайте объявлений, где владельцы искали покупателей на львицу.

Маленькая львица должна была находиться в цирке, гастролирующем в Мурманске, до конца мая, но в связи в пандемией животное привезли в Петербург. Зоозащитники сообщают о многочисленных заболеваниях Киары и о значительном недоборе в весе.

Сейчас львица находится под присмотром сотрудников центра, но "Велесу" еще предстоит выкупить Киару.