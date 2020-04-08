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Терминал станет просторнее

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 76(8130)
В аэропорту Мурманск появится новый аэровокзал для внутренних воздушных линий. Его проектирование предполагается завершить до конца 2020 года, чтобы в 2021-м приступить к строительству.

Сегодня практически все пассажиры, которым приходилось летать в Мурманск и из Мурманска, согласны с тем, что существующее здание аэропорта очень неудобно - прежде всего, из-за его тесноты. Например, прибытия рейса приходится ждать в общем зале, где находятся стойки для регистрации. После того как самолет сядет, встречающий должен выйти из зала ожидания на улицу и пройти в отдельный, очень тесный зал прилета. Ни лифтов, ни эскалаторов, ни телетрапов в аэропорту нет.

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Согласно документации, площадь нового терминала составит 5400-5600 квадратных метров. В перспективе его предполагается связать со старым терминалом с помощью теплых переходов. Аэровокзал сможет обслуживать 400 пассажиров в час (пропускная способность в год - до миллиона человек) и будет иметь не меньше пяти выходов на посадку.

В ближайшие два года федеральные власти намерены направить на развитие аэропорта Мурманск 1,7 миллиарда рублей. Предполагается, что будет расширена взлетно-посадочная полоса, чтобы аэропорт имел возможность принимать самолеты большей пассажировместимости.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск

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