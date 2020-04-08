В центре Санкт-Петербурга завершился капитальный ремонт фасадов легендарного дома Мурузи на Литейном проспекте, 24.

Работы начались год назад и оказались значительно сложнее, чем изначально предполагалось, рассказывают в Фонде капремонта. В частности, пришлось устранять сквозные трещины по всей высоте здания, возникшие после перепланировки одной из квартир.

Трудоемкими были и работы по реставрации декора - лепного и керамического. Утраченные фрагменты воссоздавались по историческим образцам. На последнем этапе ремонта были установлены шесть дубовых дверей, три из которых отреставрированы, а остальные - воссозданы заново по историческим материалам.

Доходный дом князя Мурузи - объект культурного наследия регионального значения, построенный в стиле мавританской архитектуры в 1874 году. Это один из главных литературных адресов на карте Петербурга. Здесь жили Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Иосиф Бродский, провел детство Даниил Гранин.