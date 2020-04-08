В Мурманской области проходят съемки отечественного комедийного сериала "Иван".

Сериал повествует о бывшем мотогонщике, чемпионе, который вынужден был уйти из мотоспорта из-за своего пристрастия к алкоголю. Бывший гонщик подрабатывает "трезвым водителем" и пытается наладить свою жизнь.

География съемок включает в себя четыре города - Мурманск, Кировск, Норильск и Москву.

- Блестящий сценарий, шикарный актерский ансамбль, а главное - искренняя и с неожиданными поворотами история маленького города, накрытого русской зимой, - рассказывает о фильме Давид Кочаров, генеральный продюсер компании IVI Originals, которая ведет съемки. - Спасибо Мурманску и области за теплый прием, мы рады будем представить проект уже в этом году.

Продюсером сериала стала Тина Канделаки. Автор сценария и режиссер - Владимир Щегольков. В главных ролях - Евгений Цыганов, Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Владимир Меньшов, Кирилл Кяро, Сергей Газаров, Тимофей Трибунцев.

В Заполярье съемки нового российского сериала начались в середине марта и должны были проходить до конца апреля в Кировске и Апатитах. Но съемочной группе пришлось прервать работу, так как с 29 марта региональные власти ограничили въезд в эти города, чтобы предотвратить распространение коронавируса. По сюжету действие картины происходит зимой, поэтому создатели сериала надеются завершить съемки, как только ограничения будут сняты. Времени должно хватить: как правило, снег в Мурманской области лежит до середины мая.