В Заполярье удался эксперимент по выращиванию винограда

В Мурманской области увенчался успехом первый эксперимент по выращиванию винограда. Об этом рассказала директор Полярной опытной станции - филиала Всероссийского института растениеводства (город Апатиты) Ирина Михайлова.

- В прошлом году мы получили 10 разновидностей амурского винограда, чтобы изучить его и посмотреть, сможет ли он здесь перезимовать, - отметила Ирина Михайлова. - Для нас стало большой радостью стало то, что он не только перезимовал, но и дал первые маленькие грозди. Пока у нас нет достаточного объема теплиц, чтобы высадить все эти коллекционные образцы для показа, но в перспективе это будет сделано. Уже начались опыты по выращиванию дыни, тыквы и арбуза в поликарбонатных теплицах.

Кроме подобных экзотических для Крайнего Севера культур, в регионе также достигнуты большие успехи по выращиванию многих других видов.

Например, сотрудникам станции удалось вывести более 10 сортов черной и красной смородины, которые на Кольском полуострове дают больший урожай, чем в средней полосе.

Высоким качеством отличается северный картофель. Благодаря тому, что на Севере существенно меньше патогенных микроорганизмов, наносящих вред картофелю, его нужно обрабатывать всего дважды в год от фитофтороза. В результате получается экологически чистый продукт, который пользуется большой популярностью. В Мурманской области вывели около 50 сортов картофеля. Большим спросом пользуются также северные салаты, репа, морковь, капуста.