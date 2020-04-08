Глава Адыгеи поручил оперативно обеспечить выплату надбавок медикам

Сегодня в Адыгее более тысячи врачей, фельдшеров, медсестер, санитарок задействованы в лечении больных коронавирусом и мероприятиях по нераспространению инфекции. Всем им глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил своевременно и в полном объеме обеспечить финансовую поддержку.

"Врачи, медсестры, санитары, которые лечат от коронавируса и ухаживают за больными, находятся на переднем крае борьбы с пандемией. Они работают с огромной нагрузкой и риском для своего здоровья. Со своей стороны мы должны сделать все возможное, чтобы минимизировать риски и создать необходимые условия для работы медиков, которая также должна быть вознаграждена", - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи поставил перед Минздравом РА задачу строго исполнить решение по финансовому стимулированию медработников, принять исчерпывающие меры, чтобы выделенные на выплаты средства были оперативно и максимально справедливо распределены.

В настоящее время в республике уже определена величина выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

При условии отработки нормы рабочего времени на одну ставку в стационарах врачи будут дополнительно ежемесячно получать 50 тысяч рублей, средний медперсонал - 25 тысяч рублей, младший медперсонал - 15 тысяч рублей. При таких же условиях в поликлиническом звене и скорой медицинской помощи врачи дополнительно получат 24 тысячи рублей, медсестры - 12 тысяч рублей, санитарки - 5 тысяч рублей.

На эти цели в марте и апреле будет направлено около 30 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Уже с апреля медики получат выплаты за март. Они начисляются с момента фиксации в регионе первого случая заболевания коронавирусом.