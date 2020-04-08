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08.04.2020 19:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Горбольница Армянска стала очагом коронавируса

Текст: Илья Изотов
Фото: ЦГБ города Армянска Фото: ЦГБ города Армянска
Фото: ЦГБ города Армянска

В Крыму в Центральной городской больнице Армянска лабораторно подтвердился случай лечения пациента с коронавирусной инфекцией, который изначально был госпитализирован с гипертоническим кризом. Положительные тесты и еще у двух членов семьи этого человека. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: Пресс-служба администрации Армянска
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- Эпидрасследование установило, что одна из заболевших прибыла из Москвы, двое других - контактные по семье, обследованы из-за появления клинических симптомов ОРВИ, - описал ситуацию Аксенов. - Все трое госпитализированы в инфекционный стационар с соблюдением мер биологической безопасности. За всеми контактными лицами установлено медицинское наблюдение с последующим проведением лабораторного обследования.

Таким образом, в Крыму по последним данным 26 случаев COVID-19. 20 из них завозные, шесть случаев - местные, из трех семейных очагов. Семь человек выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением.

Напомним, с восьмого апреля Центральная городская больница Армянска закрыта для выписки и госпитализации пациентов. Медицинское учреждение фактически переведено в статус обсерватора. Это означает, что 67 пациентов и 57 медработников будут вынуждены ближайшие 14 дней находиться в больничных стенах. В их числе - 10 рожениц, из которых четыре - уже родившие.

Ситуация возникла из-за того, что в больницу с гипертоническим кризом был госпитализирован местный житель - брат заразившейся в Москве коронавирусом женщины. Ее диагноз по результатам обследования подтвердился только в понедельник, а мужчина еще в субботу попал в больницу, где активно контактировал с врачами и другими больными. В этот круг общения входят около 220 человек.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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Сейчас больница оцеплена сотрудниками полиции и Росгвардии. Завтра в ЦГБ пройдет масштабная дезинфекция. По результатам тестирования пациентов будут приняты дальнейшие управленческие решения. Первые результаты взятых на коронавирус проб будут озвучены на завтрашнем утреннем заседании оперштаба Совмина РК.

- Призываю всех соблюдать режим самоизоляции, максимально ограничить контакты, не посещать общественные места без острой необходимости. При посещении магазинов, аптек и других мест жизнеобеспечения, в общественном транспорте, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров, - просит Сергей Аксенов всех крымчан.

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