В Волгограде швейное кафе перешло на удаленный режим, и его активистки начали шить защитные маски. Уже защитили себя и начали принимать заказы, от которых нет отбоя.

- Сейчас поступил заказ на производство тысячи масок. Но быстро мы его не осилим, приглашаем к сотрудничеству еще рукодельниц, - рассказывает Татьяна Цыбулина, основательница необычного кафе, в котором не едят, а шьют. Она профессиональная портниха. Выйдя на заслуженный отдых, решила совместить хобби и работу.

В швейном кафе в докарантинные времена было много любительниц рукоделия. Там проводились мастер-классы по лоскутному шитью, макраме, изготовлению игрушек, повседневной, вечерней и домашней одежды и нарядов.

- Основной наш контингент - пожилые люди и мамы в декрете. Сейчас, когда коронавирус пришел в нашу страну, мы все послушно отправились по домам. Но жизнь продолжается ведь и на карантине, - не унывает Татьяна Николаевна.

Первым делом Татьяна пошила защитные многоразовые маски для себя и родни. А она у нее большая: только внуков пятеро! Каждому - по паре масок: в одной ходить, вторую стирать.

- Дома, конечно, надевать маску нет необходимости. А вот на улице носить, как и положено, не более двух часов. Потом обязательна стирка (лучше хозяйственным мылом, оно более натуральное, чем порошок, также можно использовать антибактериальное). Потом прогладить горячим утюгом с двух сторон. И снова можно носить. Маски хоть и многоразовые, но должны быть индивидуальными. Для каждого члена семьи - свой дизайн, чтобы не перепутать.

- Кстати, дети с радостью носят маски - теперь играют в пиратов в них даже дома!

Мастерица подошла к задаче творчески, разработав специальную выкройку. Маска закрывает нос, плавно переходит на щеки и плотно прилегает к лицу.

- Шьем мы из бязи, чтобы грубая ткань не натирала кожу. Такие маски можно надевать любой стороной.

Также есть возможность вложить в них прокладку из нетканого материала (из такой делают одноразовые медицинские халаты, шапочки, бахилы) и ее, конечно, менять. Она одноразовая.

Сейчас на изготовлении масок задействовано десять человек. Но рук не хватает. И мы ищем швей или любительниц рукоделия, у которых есть швейная машинка дома.

Маски шьют четырех размеров, и для взрослых, и для детей. При заказе можно выбрать дизайн. Как правило, мужчины просят нейтральную расцветку, дети - с мишками и зайчиками, женщинам нравятся цветные, а вот молодежь отдает предпочтение строгому черному.

Сейчас для швей это к тому же способ подработки. Цена на все маски, независимо от размера, одинаковая - 150 рублей. У рукодельниц в запасе много новой ткани.

- Думали, шить будем веселые лоскутные одеяла. Никто и предположить не мог, чем придется заниматься! - вздыхает Татьяна Цыбулина.

Выкройка от мастерицы

Маску может сшить каждый из обычной простыни, имея дома нитки, иголку и ножницы

- На одну маску необходим кусок ткани размером 20 на 20 сантиметров. Из метрового отреза шириной 120-140 сантиметров выйдет около 20 масок. Если маска сшита из обычной белой ткани, нарисуйте фломастером на ней улыбку для хорошего настроения. Ведь, я уверена, мы справимся, если будем сидеть по домам и соблюдать все правила безопасности, - говорит Татьяна Цыбулина.

Каждой детали вырезаем по четыре и по две накладываем друг на друга. Сперва сшиваем по две по линии справа. Затем получившиеся две детали сшивают между собой по периметру за исключением самых узких мест слева. Выворачиваем, вставляем резинку. Все - маска готова!