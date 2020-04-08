В режиме строгой самоизоляции все же разрешается покидать дом, чтобы приобрести продукты. Корреспондент "РГ", соблюдая все меры предосторожности, отправилась за хлебом в ближайший сетевой магазин "Ассорти", на улице Линейной в Советском районе. Решила заодно и лимонов купить к чаю - все-таки витамин С.

И каково же было мое удивление, когда я подошла к витрине с цитрусовыми. Увидев ценник, не поверила своим глазам: 396 рублей за кило!

Я поинтересовалась у продавцов: почему лимоны подорожали? Ответ потряс: "Вы еще про имбирь спросите! Цены до семи тысяч доходят".

В управлении Федеральной антимонопольной службы, куда я стала тут же звонить, мне сказали: лимоны не входят в перечень жизненно необходимых продуктов, утвержденный правительством РФ и цены на которые контролируются государством.

- Однако можно обратиться на горячую линию УФАС с заявлением о необоснованном, на ваш взгляд, росте цен. Факт должен быть подтвержден: фото чека или ценника и адрес магазина, - уточнил пресс-секретарь управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области Максим Алексеев. - По каждому факту мы проводим проверку. На рассмотрение обращения дается 30 дней.

Соответствующие органы выяснят, с чем связано подорожание: с ростом закупочной цены или же алчностью предпринимателей, которые пытаются нажиться на сложившейся ситуации. Если будет выявлено нарушение, торговой сети или индивидуальному предпринимателю грозит штраф от двух до пяти миллионов рублей.

В департаменте потребительского рынка по Ростовской области также работает горячая линия.

- На прошлой неделе к нам поступило порядка 20 сообщений по поводу подорожавшей либо отсутствующей на полках гречки. Но это искусственный ажиотаж, потребители сами его провоцируют, делая огромные запасы. Что касается лимонов, этот продукт не произрастает в Ростовской области, и спрос рождает предложение, - заявила специалист регионального департамента потребительского рынка. Тем не менее адрес магазина с "золотыми" лимонами в ведомстве записали. И пообещали разобраться.

Куда обращаться?

"Горячая линия" департамента потребительского рынка Ростовской области: 8 (863)240-26-44. "Горячая линия" ФАС России по вопросам повышения цен на продовольствие.

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