На Дону в условиях самоизоляции началась весенняя посевная кампания

В Ростовской области сельхозработы идут по плану, почти 30 процентов от запланированного уже засеяно. Среди тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность в этот непростой период, ООО "Энергия" Пролетарского района, ЗАО имени Дзержинского Азовского района, ООО "Ольгинское" Аксайского района, специализирующиеся на растениеводстве и других видах сельского хозяйства.

Одно из предприятий, для которых время сева на вес золота, расположено в Зерноградском районе. Это сельскохозяйственное закрытое акционерное общество "СКВО" (СЗАО "СКВО").

На предприятии работают около 500 человек, оно является градообразующим для близлежащих пяти хуторов. Конечно, сегодня есть трудности, ведь селяне не могут работать дистанционно в поле, не могут с помощью видеосвязи доить коров, кормить свиней. Режим работы немного скорректирован, закрыты административные и офисные помещения. На некоторых технологических процессах сократили число сотрудников. Для всех работников закуплены антисептические средства и маски. Несмотря на то, что коллектив сейчас не в полном составе, весенне- полевые работы идут в соответствие с графиком. Даже немного с опережением.

Все обязательства перед сотрудниками выполняются в полном объеме. Прежде всего, это касается заработной платы. В этот непростой период весь коллектив объединился, никто не остался без внимания, особенно пенсионеры, работающие на СЗАО "СКВО" и те, кто когда-то отдавал все силы предприятию. Тем более, что не каждому возраст позволяет приобрести товары первой необходимости в магазинах самостоятельно. Здесь стараются объехать все хутора, в которых проживают такие люди, привезти лекарства, хлеб и мясо. Как рассказали в агрофирме, помогают с продуктами не только пожилым, но и инвалидам, многодетным семьям, подшефным тяжелобольным. Для тех, кто сегодня работает, введена льготная цена на мясо.

"СКВО" поддерживает и волонтеров, и казачьи дружины. Безвозмездно предоставляется топливо для микроавтобусов, на которых передвигаются волонтерские группы, охраняющие порядок, информирующие население и оказывающие помощь. Кроме того, студентов продолжают принимать на практику, им предоставляется жилье.

Среди тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность в этот непростой период, ООО "Энергия" Пролетарского района, ЗАО имени Дзержинского Азовского района, ООО "Ольгинское" Аксайского района, специализирующиеся на растениеводстве и других видах сельского хозяйства.

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