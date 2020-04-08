На Дону в условиях самоизоляции началась весенняя посевная кампания

Новости

Песков раскритиковал бывших послов США 13:39
"Единая Россия" исключила замглавы Минпромторга из партии 13:37
В Астрахани во время карантина школа провела родительское собрание 13:32
В аварии с полицейским под Воронежем погибли пять человек 13:31
Песков рассказал про ожидания от США по сокращению нефтедобычи 13:30
В Астрахани коронавирус обнаружили у воспитанницы детсада 13:28
В Германии робот напомнит о социальной дистанции и защитных масках 13:26
Аэропорт Грозного перестал принимать пассажиров без теста на COVID-19 13:25
Видео: мотоциклист на перекрестке проскочил под фурой и выжил 13:18
Завершен эскизный проект российско-белорусского спутника 13:15
Число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 64,5 тысячи 13:13
Региональный оператор по обращению с отходами начнет помогать регионам 13:10
Песков прокомментировал возможность изменения сроков режима самоизоляции 13:06
В Беларуси в борьбе с COVID-19 привлечены 25 тысяч медиков 13:00
Эксперты рассказали, как не растолстеть во время карантина 12:51
За сутки коронавирусом в Подмосковье заболели 95 человек 12:49
Иран поддержал идею президента РФ Путина о создании зеленых коридоров 12:46
СМИ: Бориса Джонсона наблюдает лучший в Британии врач по болезням легких 12:46
В Прикамье похитители девушки предстанут перед судом 12:42
Тизер: Рик Граймс вернулся к "Ходячим мертвецам" 12:40
Роухани призвал МВФ предоставить Ирану кредит на борьбу с коронавирусом 12:34
BMW: электротяга - не повод отказываться от больших "ноздрей" 12:29
Сенатор счел алогичной идею США о возвращении Крыма из-за коронавируса 12:27
В Туапсинском районе введен режим ЧС из-за лесных пожаров 12:25
Фергюсон: Хабиб и Конор - жалкие трусы 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
08.04.2020 13:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Дону в условиях самоизоляции началась весенняя посевная кампания

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
В Ростовской области сельхозработы идут по плану, почти 30 процентов от запланированного уже засеяно. Среди тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность в этот непростой период, ООО "Энергия" Пролетарского района, ЗАО имени Дзержинского Азовского района, ООО "Ольгинское" Аксайского района, специализирующиеся на растениеводстве и других видах сельского хозяйства.

Одно из предприятий, для которых время сева на вес золота, расположено в Зерноградском районе. Это сельскохозяйственное закрытое акционерное общество "СКВО" (СЗАО "СКВО").

Фото: Владимир Аносов/РГ
На Северном Кавказе началась весенняя посевная кампания

На предприятии работают около 500 человек, оно является градообразующим для близлежащих пяти хуторов. Конечно, сегодня есть трудности, ведь селяне не могут работать дистанционно в поле, не могут с помощью видеосвязи доить коров, кормить свиней. Режим работы немного скорректирован, закрыты административные и офисные помещения. На некоторых технологических процессах сократили число сотрудников. Для всех работников закуплены антисептические средства и маски. Несмотря на то, что коллектив сейчас не в полном составе, весенне- полевые работы идут в соответствие с графиком. Даже немного с опережением.

Все обязательства перед сотрудниками выполняются в полном объеме. Прежде всего, это касается заработной платы. В этот непростой период весь коллектив объединился, никто не остался без внимания, особенно пенсионеры, работающие на СЗАО "СКВО" и те, кто когда-то отдавал все силы предприятию. Тем более, что не каждому возраст позволяет приобрести товары первой необходимости в магазинах самостоятельно. Здесь стараются объехать все хутора, в которых проживают такие люди, привезти лекарства, хлеб и мясо. Как рассказали в агрофирме, помогают с продуктами не только пожилым, но и инвалидам, многодетным семьям, подшефным тяжелобольным. Для тех, кто сегодня работает, введена льготная цена на мясо.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Уральские трубники усилили защиту работников от COVID-19

"СКВО" поддерживает и волонтеров, и казачьи дружины. Безвозмездно предоставляется топливо для микроавтобусов, на которых передвигаются волонтерские группы, охраняющие порядок, информирующие население и оказывающие помощь. Кроме того, студентов продолжают принимать на практику, им предоставляется жилье.

Среди тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность в этот непростой период, ООО "Энергия" Пролетарского района, ЗАО имени Дзержинского Азовского района, ООО "Ольгинское" Аксайского района, специализирующиеся на растениеводстве и других видах сельского хозяйства.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Экономика АПК Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область COVID-19. Мы справимся! РГ-Фото

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков прокомментировал возможность изменения сроков режима самоизоляции
Определен порядок возврата туристам денег за отмененные туры
В Совфеде оценили предложение отменить плату за общежития вузов
В США установлен новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки
Найденный под завалами после взрыва в Нижегородской области мужчина скончался
Карантин снизит цены на жилье
Какие законы вступают в силу в апреле