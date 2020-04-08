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08.04.2020 12:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сенатор счел алогичной идею США о возвращении Крыма из-за коронавируса

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал алогичными заявления экс-послов США в Киеве о возможности "возвращения" Крыма Украине из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил в комментарии RT.

Фото: iStock
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- Они делают какие-то алогичные выводы, - отметил сенатор. - Различные предложения, заявления, которые касаются Крыма, вообще не вписываются в логику сегодняшнего дня и в ситуацию, которая складываются.

Цеков признался, что не может даже представить, как Крым может вернуться в связи с пандемией. По его словам, экс-послам США на Украине следовало бы быть больше озабоченными тем, что происходит в их стране.

Ранее три экс-посла США в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса как возможностью для оказания давления на Россию и возвращения Крыма Украине.

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