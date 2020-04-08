Сенатор счел алогичной идею США о возвращении Крыма из-за коронавируса

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал алогичными заявления экс-послов США в Киеве о возможности "возвращения" Крыма Украине из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил в комментарии RT.

- Они делают какие-то алогичные выводы, - отметил сенатор. - Различные предложения, заявления, которые касаются Крыма, вообще не вписываются в логику сегодняшнего дня и в ситуацию, которая складываются.

Цеков признался, что не может даже представить, как Крым может вернуться в связи с пандемией. По его словам, экс-послам США на Украине следовало бы быть больше озабоченными тем, что происходит в их стране.

Ранее три экс-посла США в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса как возможностью для оказания давления на Россию и возвращения Крыма Украине.