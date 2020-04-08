Советский Ла-11 сбил самолет-разведчик США над Латвией 70 лет назад

8 апреля 1950 года две пары дальних истребителей Ла-11 сбили в районе советской военно-морской базы Либава американский самолет-шпион PB4Y Privateer. Десять членов экипажа погибли.

Останки самолета с бортовым № 59645 до сих пор не обнаружены и лежат на дне Балтийского моря. Хотя воздушное судно по горячим следам искали водолазы и четыре тральщика ВМФ СССР.

Инциденту в балтийском небе предшествовали безнаказанные полеты американской авиации, которая с 1946 года вела активную радиоэлектронную разведку. Зачастую пилоты США устраивали провокации и нарушали границу СССР. Дипломатические предупреждения американцы игнорировали.

Положение изменилось, когда в полки ПВО стали поступать дальние истребители Ла-11. Поршневой двигатель позволял разгонять самолет до 674 километров в час, дальность полета - 2 235 километров, а высота - 10 тысяч метров. Три пушки позволяли успешно бороться с большинством истребителей и бомбардировщиков США и НАТО, что позже было успешно продемонстрировано в небе Китая и Северной Кореи.

Развязка наступила вечером 8 апреля. В рапорте ведущего группы перехватчиков Ла-11 старшего лейтенанта Бориса Докина рассказывается, что звено истребителей взлетело в 17:22. Примерно через десять минут на высоте 4000 метров южнее города Лиепая был обнаружен самолет с опознавательными знаками ВМС США.

Пилоты Privateer отказались подчиниться требованиям советских летчиков, развернулись и стали уходить в сторону моря. Американцы рассчитывали на близость границы, до которой было всего около 20 километров. При скорости в 460 километров в час они были бы в безопасности уже через пару минут.

"Тогда я дал предупредительную очередь - 12 снарядов. Нарушитель стал вести огонь по мне. Ведомый лейтенант Тезяев, видя это, дал по нарушителю очередь, который пошел с большим снижением и вошел в облака на Н-500 метров. Предположительно самолет упал в 5-10 километров от берега", - говорится в рапорте Докина.

Через два часа после происшествия другой летчик, подполковник Филонович, сообщал - американские суда ведут активный поиск между Готландом и Борнхольмом, что дает основания предполагать "нахождение на самолете важных секретных документов и ценного секретного оборудования".

В итоге Пентагон признал, что самолет-шпион совершал разведывательный полет. В 2010 году в Лиепае у памятника погибшим морякам появилась мемориальная табличка и именами погибших пилотов американских ВМС. Через некоторое время на ней появилась самодельная надпись "Слава ПВО СССР".

Кстати

В небе над Балтикой советские ПВО сбивали не только американцев. 13 июня 1952 года МиГ-15 уничтожил самолет-шпион DC-3A-360 Skytrain ВВС Швеции. Все восемь членов экипажа погибли. Когда шведский гидросамолет PBY-5, пытаясь найти в море пилотов, нарушил границу СССР, то его атаковали советские истребители. Самолет был подбит, но сумел приводниться, а его экипаж подобрало немецкое судно.