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08.04.2020 13:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Астрахани коронавирус обнаружили у воспитанницы детсада

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)

У пятилетней воспитанницы детского сада в Советском районе Астрахани тест на коронавирус показал положительный результат.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как сообщает пресс-служба губернатора области, детский сад, как и все дошкольные учреждения региона, был закрыт для посещения еще 2 апреля. Сейчас в саду проводят дезинфекцию помещений, а персонал и все воспитанники - на самоизоляции.

Как сообщили "РГ" в управлении Роспотребнадзора по области, ребенок предположительно заразился вирусом от своих родителей, все члены семьи госпитализированы.

- Мама лежит вместе с дочкой, состояние у них у обеих стабильное, - уточнили в ведомстве.

Всего на 8 апреля в регионе зарегистрирован 31 случай заболевания коронавирусом, из них шесть подтверждены в Противочумном центре Роспотребнадзора. Среди заболевших одна беременная женщина.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань Распространение коронавируса COVID-19

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