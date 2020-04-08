В Астрахани во время карантина школа провела родительское собрание

Сотрудники прокуратуры Ленинского района Астрахани провели проверку соблюдения карантинных мер, которые были введены в связи с угрозой распространения коронавируса. В результате выявлены нарушения в местной школе № 4.

Как сообщили в ведомстве, в учебном заведении два дня не обеспечивался необходимый режим ограничительных мер. В частности, один из педагогов провел родительское собрание, на которое пришли семь человек. Кроме того в школе находились работники столовой, которые сортировали продукты питания.

"По выявленным нарушениям прокуратурой района директору школы внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что сведения о выявленных нарушениях предоставлены в региональное управление Роспотребнадзора, и виновные могут быть привлечены уже к административной ответственности.