В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава

Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Глава области удовлетворил заявление Федора Орлова, обязанности руководителя облминздрава временно исполняет Светлана Смирнова, которая была заместителем министра.

В пресс-релизе отмечается, что сегодня губернатор Игорь Бабушкин провел экспертный совет по оценке качества оказания медпомощи гражданам в условиях распространения коронавируса на территории региона.

На заседании совета прозвучали предложения необходимости корректировки работы системы здравоохранения. В частности, отмечалось отсутствие четкой координации между минздравом и лечебными учреждениями.