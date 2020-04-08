Молодые краснодарки бесплатно раздали людям на улице две партии многоразовых масок, а теперь шьют повязки - для организаций, которые работают во время карантина.

Анна Богомолова по профессии технолог пищевого производства. Однако с юности интересовалась модой. Она окончила курсы визажистов, собиралась открыть собственное ателье. Увы, все планы смешала эпидемия COVID-19. Однажды знакомая скинула ей на телефон фотографии авторских масок с внушительным ценником - по 900 рублей за штуку: мол, вот какой на них сейчас спрос! В аптеках-то они исчезли. Тогда у девушки родилась идея помочь людям: сшить дефицитные маски и раздать на улице.

- В швейном магазине продавец, услышав, что я хочу взять сразу 45 метров бязи, произнес: "Только не говорите, что это на маски!" - вспоминает Анна. - Я поделилась своей идеей. Только после этого продавец достал сверток и даже сделал небольшую скидку. За помощью обратилась к знакомой - профессиональному мастеру-швее. Вместе сшили и раздали 600 масок. И знаете, уже после первого объявления на меня обрушились звонки. Со мной связалась даже женщина из Бразилии: ее пожилая мама живет в Краснодаре, а единственная доставшаяся маска сильно сдавливала лицо. Нашли ее и передали новую повязку.

Свою акцию девушки провели в торговом комплексе на центральной улице Красной.

- Почем маски? - интересовались прохожие и, узнав, что их отдают безвозмездно, сильно удивлялись.

"Раздавать маски бесплатно - дарить людям здоровье в эти трудные минуты"

"Хочется носить одежду, созданную людьми с такой энергетикой и внутренним миром!", "Вы большие молодцы. У меня есть знакомые швеи, я закину им вашу идею", "Раздавать маски бесплатно - это дарить людям здоровье в эти трудные минуты!" - вот лишь немногие отзывы краснодарцев в соцсетях.

Анне звонили из аптек, охранных агентств, детских оздоровительных центров, больниц и поликлиник - люди просили сшить отдельные партии, так как элементарно не хватает средств защиты. Тогда девушки решили помогать организациям: шить маски по цене себестоимости, только чтобы покрыть расходы на ткань и нитки.

Подруга и соратник Анны в необычной акции Марина Анисимова работает модельером-конструктором. Но последние две недели шьет исключительно маски - по 150-180 штук в день. На каждую уходит по 15 минут. Так как обычный хлопок резко подскочил в цене, да еще и стал дефицитом, то уже не до выбора - приходится шить двухслойные повязки разных расцветок, а вместо резинок (которых тоже теперь не достать) в ход идут атласные ленточки.

- Я сама разработала лекало. Наша маска имеет серединный шов, благодаря которому она приобретает анатомическую форму, плотно прилегает к лицу и при этом дает возможность спокойно дышать, - рассказывает Марина. - Бязь выбрана не случайно - это гипоаллергенная ткань, из которой шьют всю медицинскую одежду. При правильной обработке такая маска прослужит довольно долго - после нескольких часов носки ее нужно постирать, а затем прогладить горячим утюгом с двух сторон.

По признанию девушек, своим поступком они хотели привлечь внимание крупных компаний, которые в условиях пандемии спокойно могли бы последовать их примеру. Ведь без взаимовыручки сложно победить коронавирус. А пока призывают всех, у кого до сих пор нет средств защиты, сшить их самим. Для этого они специально выложили в соцсетях видео с пошаговой инструкцией и выкройкой.

Тем временем

На Кубани одиннадцать швейных фабрик Краснодара, Новороссийска, Армавира, Славянского, Кореновского, Мостовского и Северского районов приступили к изготовлению защитных масок. Из них два предприятия шьют марлевые повязки для медучреждений. Всего за день предприятия края, в которых раньше вообще не изготавливался такой товар, уже выпускают более 12 тысяч тканевых масок в день.