В 2018 году в Белогорской туберкулезной больнице Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии провели капремонт. Менее чем через два года внутри здания посыпался потолок и начала отклеиваться напольная плитка, а подавать тепло в палаты стали периодически, из-за чего пациентам пришлось мерзнуть.

Леденящий стационар

На сайте больницы сегодня размещено (по крайней мере, еще пару дней назад красовалось) объявление, что она закрыта на капремонт. Замглавврача Центра фтизиатрии и пульмонологии Лилия Мамотенко в комментарии "РГ" эту информацию опровергла.

- Сейчас невозможно все бросить и сделать ремонт, - сказала она неделю назад. - Мы будем использовать Белогорскую больницу для размещения новых больных, чтобы не занести в отделение коронавирус.

Мамотенко заверила, что ни один пациент не останется на улице.

- Небациллярные отправятся в санатории, бациллярные - по своему спектру лекарственной устойчивости в другие стационары, - пояснила замглавврача. - А в этот стационар будем госпитализировать больных, держать две недели, и затем только переводить в другие отделения.

Если похолодает, новым пациентам больницы грозят мучения, которые в начале года пережили их предшественники. В феврале замглавы крымского минздрава Антон Лясковский заявил, что администрация учреждения постоянно контролирует соблюдение температурного режима в лечебном корпусе.

- В больнице в осенне-зимний период 2019-2020 годов нарушений температурного режима не выявлено, - отметил чиновник и добавил, что в здании установлен электрокотел, который позволяет в автоматическом режиме полностью обеспечить теплом 36 палат и все служебные помещения стационара.

А через месяц признался, что причиной периодической подачи тепла в больницу стала недостаточность вводной трансформаторной подстанции мощностью 100 киловатт - электрооборудование лечебницы суммарно потребляет около 190 кВт.

- Для устранения проблемы нужно заменить существующую трансформаторную подстанцию на более мощную, - сказал чиновник.

По его словам, для этого администрация больницы направила "соответствующие письма" в "Крымэнерго" и "Крымгазсети" для получения техусловий на присоединение к газораспределительным сетям и перевода теплоснабжения больницы на газовое топливо.

Ночью - заморозки

- Происходило регулярное отключение отопления на полдня, нам сказали, что не хватает мощностей, чтобы прачечная и пищеблок работали бесперебойно, - рассказывает лечившийся в больнице в начале года житель Евпатории Денис Солодовник. - В январе-феврале температура в палате понижалась до 13-14 градусов, люди спали в кофтах, свитерах, шапках, укутавшись в одеяла.

Денис удивлен качеством проведенного здесь капремонта.

- Окна расшатанные, фурнитура раздолбанная, отсюда и сквозняк, - возмущается он. - Составили коллективную жалобу, подали главврачу, ответа не последовало. Позвонил на горячую линию Совета министров - и через полмесяца получил отписку: в больнице провели капремонт, и причин для жалоб быть не может.

Отказываясь мерзнуть, Денис снова сообщил в Совмин о ледяном стационаре. На этот раз реакцией на обращение стал визит в середине февраля межведомственной делегации, членам которой Денис на месте показал все прелести больничного быта.

- После приезда комиссии отопление восстановили, и недели три не было отключений, - отмечает он. - Причем работали и пищеблок, и прачечная. А потом снова стали отключать. В моей палате тепло подавали в один из двух радиаторов.

Дольче Вита

Словосочетание dolce vita переводится с итальянского как "сладкая жизнь". Но жизнь Виты Стельмах из Красноперекопска сладкой не назовешь. Утомительная работа в почтовом отделении "строгого режима" - в здании, где не было ни электричества, ни водоснабжения, могла навредить здоровью. За самоотверженным трудом Вита старалась не замечать время от времени возникавшую боль в горле, пока та не стала нестерпимой.

- Начал пропадать голос, думала, что рак горла, - рассказывает она. - А сдала анализы - оказалось, туберкулез. - Меня перевели в белогорскую больницу в феврале прошлого года из лечебницы в селе Пионерское Симферопольского района. Помню, как после прибытия долго не включали отопление, несмотря на похолодание. А когда включили, топили до окончания сезона.

Осенью прошлого года отопление, по словам Виты, подали также с опозданием.

- Я интересовалась у главврача, когда начнут подавать тепло, - рассказывает она. - Сетовала, что стопы даже в теплых носках мерзнут. В ответ главный врач посоветовала "не лежать целыми днями, а сесть в кровати и массировать стопы", чтобы согреть.

Ближе к зиме тепло стали подавать. Но с интервалами.

- Главврач пояснила, что электроэнергии, вырабатываемой трансформаторной станцией, не хватает для одновременного функционирования котла, прачечной и пищеблока, - продолжает Вита. - Я напомнила, что в прошлом году почему-то хватало. На это она ответила, что тогда пациентов было меньше. Но прошлой зимой мы с девушками свои вещи после стирки сушили на батареях в пустых палатах.

Сейчас Вита продолжает лечение амбулаторно в Красноперекопске и пребывание в белогорском стационаре вспоминает с трепетом.

- В палатах не было жалюзи, и летом солнце било в окна, - говорит она. - При том, что в такую погоду не разрешали выйти в магазин - под предлогом, что нам противопоказано находиться под палящим летним солнцем. .

Компетентно

Светлана Фатеева, общественный активист пациентской организации ТBPeople:

- Редко пациенты знают свои права и уж тем более борются за них. Важно в подобных случаях в письменной форме подавать главврачу медучреждения жалобу, которую в его приемной должны зарегистрировать. Если ответа нет - необходимо обращаться на горячую линию крымского минздрава. Очевидно, что холод в палатах для больных туберкулезом недопустим: такие условия грозят свести на нет медикаментозное лечение. Возрастает риск простуды, а значит, ухудшение состояния здоровья людей со слабым иммунитетом, который, помимо заболевания, подорван тяжелыми препаратами.

Справка "РГ"

20-26 градусов должна составлять минимальная температура в палате больных туберкулезом в соответствии с "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

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