Эксперты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России представили краткосрочный прогноз по паводкам и пожарам. Подобные прогнозы ученые-спасатели планируют сделать еженедельными. Для этого на сайте ВНИИ ГОЧС даже появился специальный раздел.

Что касается ближайших перспектив, то, по словам начальника института Сергея Диденко, в соответствии с прогнозом, подготовленным на основе сведений Росгидромета, высокий, 4-й класс пожарной опасности, прогнозируется на территории Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей.

Cейчас наибольшее количество лесных пожаров зарегистрировано в Забайкальском и Хабаровском краях.

- При этом все возгорания "рукотворные", основная их причина - человеческий фактор, - подчеркнул Сергей Диденко.

По его словам, в предстоящем пожароопасном сезоне складываются предпосылки для формирования условий к возникновению торфяных пожаров на территориях Московской, Рязанской, Владимирской и Тверской областей. Этому способствуют низкий уровень грунтовых вод, а также прогнозируемая жаркая погода, которую ждут этим летом.

Также начальник института представил прогноз весеннего половодья. Особого контроля сейчас, по его словам, требует ситуация, складывающаяся по всей Волге. В верховьях реки запасы воды в снежном покрове превышают норму, поэтому существует опасность скорых подтоплений из-за начала паводка. На нижней Волге, наоборот, ожидается малое количество воды и, как следствие, - возможны проблемы с судоходством и водоснабжением.