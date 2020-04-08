В Сочи волонтеры организовали помощь нуждающимся на карантине

Волонтеры отделения общественной организации "Российский Красный Крест" в Сочи с самого утра на ногах. Накануне до двенадцати ночи они собирали продуктовые наборы для особо нуждающихся во время карантина местных жителей и составляли маршрутные листы. В основном продукты помогли приобрести благотворительные организации. Итак, пятнадцати волонтерам предстоит объехать около сотни адресов практически по всему городу. К ним присоединяется и корреспондент "РГ"

Пакеты с гуманитарной помощью оказались буквально довольно увесистыми. В каждом - мука, крупы (манная, кукурузная, пшеничная, горох и овсянка), сахар, соль, сок, макароны, растительное масло, сгущенное молоко, консервы, пюре и вермишель быстрого приготовления, печенье двух видов, конфеты, чай, туалетная бумага и антибактериальные салфетки.

Добровольцы быстро загружают тяжелые черные пакеты по машинам - мужчины помогают женщинам.

По словам председателя сочинского Красного Креста Ирины Красовской, к сожалению, не всем волонтерам удалось оформить специальные пропуска на время карантина.

- Поэтому у нас в маршрутных листах не значится только Лазаревский район Сочи из-за его отдаленности, хотя заказы оттуда уже поступили, - говорит она. - Пока это для нас сложная логистика, но, надеюсь, в ближайшее время удастся решить вопрос со спецпропусками и тогда продуктовую помощь получат все обратившиеся к нам сочинцы. Кроме того, нам предложили забрать продукты из кубанских станиц, но все пока упирается в разрешение на проезд.

Как рассказал волонтер Денис Соловьев, по дороге сюда его машину остановили работники ГИБДД, но, узнав о цели поездки, пожелали счастливого пути и не выписали штраф. Тем не менее на дальние расстояния ехать все-таки рискованно.

Надев маски и перчатки, ребята начали разъезжаться в разных направлениях. В каждом маршрутном листе значатся по пять адресов. Таким образом, каждой группе волонтеров, в которой по два человека, предстоит не по разу совершить благотворительный объезд - до позднего вечера.

Корреспондент "РГ" оказалась в компании опытных волонтеров - Алексея Ефимовича Арона и Людмилы Михайловны Яковлевой. По совместительству первый - заместитель председателя сочинской спортивной Федерации инвалидов, а вторая - сотрудница местного Красного Креста.

- У нас первый адрес - улица Чебрикова, 7 - совсем рядом от нашего офиса, буквально за углом, - говорит Алексей Арон. - Продуктовый набор предстоит доставить Игорю Евгеньевичу Сискевичу, но на телефонный звонок он не ответил.

И вот мы уже у порога подъезда. Алексей долго жмет на кнопку звонка, но квартиру никто не открывает. В результате дверь распахивает пожилой мужчина, представившийся братом Игоря Евгеньевича.

- А его нет. Видимо, пока я спал, он вышел из дома. Может, в магазин, - поблагодарил за подарки хозяин и, расписавшись о получении, обещал передать адресату.

- Ну не нести же обратно, зато, когда придет домой, - обрадуется, - уходя, подбадривали себя заметно погрустневшие волонтеры. Улыбка того, кто получил помощь из рук в руки, - что может быть приятнее для бескорыстных помощников!

На следующий адрес уже пришлось ехать на машине. Вроде улица та же - Чебрикова, но 48-й дом расположился на горе. Теперь везем гуманитарный груз 43-летнему Алексею Голивко. Он особенно нуждается - с ограниченными возможностями передвижения.

К домофону сразу подошли - женский голос подтвердил заказ и добавил: "Вам на четвертый этаж на лифте". Волонтеры заметно приободрились. Обладательницей женского голоса оказалась Галина Ивановна, мама спортивного и улыбчивого Алексея, который подъехал на коляске забрать набор.- Какое сегодня число? - задумавшись, спросил он, ставя роспись и дату в маршрутном листе.

- Седьмое. Счастливые часов не наблюдают, - улыбается волонтер.

- Так больше двух недель дома сидим, даже в магазин не выходим - продукты почти закончились, вы нам очень помогли, большое спасибо! - признался Алексей.

Следом едем в центр Сочи. Нас выходит встречать Александр Медведев. Вернее, первым выбегает, радостно виляя хвостом, его четвероногий друг и помощник - собака-поводырь, лабрадор Жофрель. 32-летний хозяин пса-компаньона - тотально незрячий.

- Обычно мне приносит продукты соцработница, и еще одна женщина помогает по хозяйству, но сейчас карантин - меры строже, а значит, такая помощь еще необходимее, - говорит Александр Медведев, а ловлю себя на мысли: "Жаль, что ничего вкусненького не захватили для Жофреля, ведь он так живо и искренне радовался гостям".

Далее еще по двум адресам и за новым маршрутным листом, где волонтеров тоже очень ждут.

- Сейчас мы стараемся помогать не столько пенсионерам, ведь у них в карантин сохранилась пенсия, а прежде всего тем сочинцам, кто потерял работу и остался без зарплаты, - заключила Ирина Красовская. - Кроме продуктовых наборов, мы помогаем индивидуально по потребностям. Например, две наши подопечные в одиночку воспитывают малышей, и у них не всегда есть возможность купить своим детям питание и вещи первой необходимости. Мы передали им каши и подгузники. Также для лежачих пожилых людей отправили с помощью волонтеров памперсы для взрослых.

Кстати

В Сочи работает городская многоканальная телефонная "горячая линия" по вопросам карантина +7 (862) 266-06-13. Здесь отвечают, в том числе, и специалисты по социальной политике.

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