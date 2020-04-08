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08.04.2020 12:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туапсинском районе введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Туапсинском районе Кубани ввели режим ЧС из-за распространившихся на прибрежных и горных территориях муниципалитета лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

Фото: пресс-служба национального парка "Земля леопарда"
В Приморье ликвидировали пожар на территории нацпарка "Земля леопарда"

На этих территориях сложилась наиболее сложная обстановка. Ближайший населенный пункт от города - аул Псебе, входящий в состав муниципального образования "Новомихайловское городское поселение", - находится в 24 километрах от Туапсе и в 87 - от Краснодара. В нем проживает чуть более 416 человек.Тушение пожара осложнялось тем, что возгорания находятся в труднодоступных местах с горным рельефом местности, а также усилением ветра. Всего к тушению пожара привлечены 279 человек и 31 единица техники.

Несмотря на то что пожар удалось ликвидировать, ситуация на всей Кубани остается достаточно напряженной.

"В настоящее время на всей территории Краснодарского края действует повышенный класс пожарной опасности. В 42 муниципальных образованиях введен особый противопожарный режим, при котором запрещено использовать открытый огонь и разводить костры, а также ограничен доступ в лесные массивы", - уточнили в краевом МЧС, добавив, что за последние сутки произошло восемь пожаров, в том числе и в Сочи.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Лесные пожары

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