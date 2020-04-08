Жители симферопольских многоэтажек жалуются на управляющие компании, которые не проводят дезинфекцию подъездов, хотя во время неблагополучной эпидемиологической ситуации это обязательно. Власти крымской столицы поспешили отчитаться, что санитарная обработка этажных площадок и лестничных маршей проходит ежедневно. За чей счет должна проводиться дезинфекция и куда крымчане могут пожаловаться на ее отсутствие, узнавал корреспондент "РГ".

Борьба за чистоту

По данным министерства внутренней политики, информации и связи РК, большинство обращений, поступающих от крымчан, касаются многоквартирных жилых домов.

- У нас не только дезинфекцию не проводят, но даже подъезды теперь не подметают. Площадки и лестничные пролеты моем сами, хотя платим за эти услуги управляющей компании, - возмущается жительница Симферополя Оксана Белецкая.

По словам председателя симферопольского МКД, расположенного на улице Севастопольской, 4, Александры Исаевой, сотрудники МУП "Центральный жилсервис" только делают вид, что проводят дезинфекцию.

- Дворник звонит в домофон и говорит - дезобработка, люди открывают, она постоит в подъезде и уходит. Акты выполненных работ мы не подписываем. И такая же ситуация в доме на улице Сергеева-Ценского, - рассказывает Александра Исаева. - Даже влажную уборку никто не проводит. Мы сами моем и дезинфицируем подъезд.

Жильцы написали заявление в Инспекцию по жилищному надзору, ведомство сделало предписание управляющей компании проводить влажную уборку по графику. Но, по словам Александры Исаевой, МУП продолжает игнорировать решение жилинспекции.

Из слесарей в дворники

АНО "ЖКХ контроль РК" открыла горячую линию для крымчан по вопросам дезинфекции подъездов в МКД. Общественники при поступлении жалоб выезжают на место. Они также связываются с управляющей компанией и министерством ЖКХ РК и совместными усилиями пытаются устранить нарушения.

- Жалобы поступают из всех районов города, в основном - на работу муниципальных управляющих компаний, - рассказал "РГ" заместитель директора организации Олег Бышук.

Работники управляющих компаний, которые в том числе должны заниматься санитарной обработкой подъездов - это пенсионеры. А они сейчас находятся в режиме самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Поэтому компаниям не хватает рабочих рук. И некоторые вынуждены поручать дезинфекцию ремонтным бригадам.

Бышук также напомнил, что работа с хлоркой требует специальных защитных средств - масок, перчаток.

- Еще одна проблема: нет официальной информации от Роспотребнадзора, чем обрабатывать подъезды. Получили ответ на запрос, что можно обрабатывать средствами, которые есть в продаже. Но это широкий перечень, - говорит Олег Бышук.

Он не исключает вероятности того, что управляющие компании могли закупить средства для дезинфекции без запаха хлорки. В этом случае отсутствие запаха не означает, что подъезд не прошел санобработку.

Управляющие компании оказались не готовы к пандемии, многие не успели закупить средства защиты для своих сотрудников. Как рассказала одна из служащих МУП "Киевский Жилсервис", для санобработки подъездов респиратор ей не выдали, работать приходится в обычной самодельной тканевой маске, перчатки получила недавно. Она - мать несовершеннолетних детей и опасается за свое здоровье.

- Я обрабатываю белизной несколько десятков домов. Голова кружится, и дышать тяжело. Несколько дней назад было очень плохо, наверное, отравилась, - говорит она.

Директор МУП "Центральный жилсервис" Александр Ткаченко сообщил, что дезинфекция в подъездах проходит ежедневно, кроме воскресенья. Обрабатываются перила на первых и вторых этажах, почтовые ящики, кнопки и кабины лифтов, двери. Он также заверил, что работников хватает и все они обеспечены средствами защиты. А сотрудники старше 65 лет сидят дома.

- 923 подъезда мы успеваем обработать, все аварийные бригады в строю. Мы не взымаем плату за дезинфекцию. Люди считают, что должна проводиться дезинфекция всех этажей, но денег у нас на это нет. Мы стараемся сохранить штат и вовремя платить заработную плату, - говорит Александр Ткаченко.

Не ждите чуда

В Симферополе есть и примеры хорошей работы управляющих компаний.

- Претензий нет. Дезинфекция подъездов происходит раз в сутки, по утрам, ранцевым распылителем раствором белизны. Обрабатываются стены в подъездах, кабины и кнопки вызова лифта, домофоны, входные двери, почтовые ящики, перила, ступеньки, пол, - рассказывает председатель МКД в поселке Аграрное, член президиума Совета управдомов Симферополя Александр Ковтун.

Расходы на дезинфекцию собственники дома не предусмотрели, поэтому частная управляющая компания пока проводит ее за свой счет. Позже жильцам предоставят акт выполненных работ, а деньги снимут с лицевого счета дома, перераспределив их с других, несрочных статей расходов.

- Горожанам хочу сказать: не стоит ждать чуда, никто эти работы не оплатит, все будет делаться за счет собственников, - говорит Александр Ковтун.

В свою очередь министерство ЖКХ РК рекомендовало управляющим организациям проводить влажную уборку входных групп, холлов первых этажей, почтовых ящиков, лифтовых кабин, кнопок и перил. В ведомстве считают, что влажная уборка входит в перечень работ и услуг управляющих компаний. В памятке, подготовленной минЖКХ, сказано, что УК может регулярно проводить влажную уборку помещений с применением хлорсодержащих и спиртосодержащих растворов. Но дезинфекция осуществляется за счет средств, предусмотренных на содержание общего имущества по заявлениям собственников помещений в МКД.

В министерстве ЖКХ РК сообщили, что в республике дезинфекцию регулярно проводят в подъездах 8000 из 12000 многоквартирных домов. А аварийные бригады УК продолжают работать в обычном режиме и в случае необходимости устранят любую неполадку.

В 2020 году планируется провести капитальный ремонт в 463 МКД. Это в том числе ремонт 150 кровель, 155 фасадов, 121 подъезда, 321 внутридомовой инженерной системы.

Контакты

Горячая линия АНО "ЖКХ контроль РК": тел. +7 (978) 969-0007.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК: stopcoronavirus@mzhkh.rk.gov.ru

Комментарий

Сергей Пахомов, первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы РФ:

- Подъезды сейчас дезинфицируют за счет управляющих компаний (УК), и чтобы обеспечить санитарную обработку, они подсократят свои расходы на остальные виды работ. В некоторых регионах РФ власти оказывают помощь управдомам в приобретении средств для дезинфекции. Но такой вид работ должен осуществляться исключительно за счет УК.

Регулярную дезинфекцию возможно проводить в течение месяца или двух, если понадобится. Если же придется дезинфицировать подъезды дольше, то придется вносить изменения в тарифы на жилищно-коммунальные услуги, либо же подключать муниципальные и городские бюджеты.

Сергей Аксенов, глава Республики Крым:

- МУПы шлют письма в администрации муниципалитетов о том, что им не хватает средств на дезинфекцию. В этой тяжелой ситуации мы поможем МУПам, они должны будут написать соответствующие заявки в администрации. Но дезинфекция подъездов будет считаться выполненной только в том случае, если акт выполненных работ подписан председателем совета МКД. Если документ не подписан, значит никто никакую дезинфекцию не проводил. Я много обращений получил от жителей Симферополя и председателей МКД о том, что управляющие компании занимаются имитацией дезинфекции.

Справка "РГ"

По данным Инспекции по жилищному надзору РК, из 128 управляющих организаций, фактически управляющих многоэтажками в Крыму, 35,1 процента - муниципальные унитарные предприятия (МУПы), 64,9 процента - организации частной формы собственности.

Из 128 управляющих организаций 119 зарегистрированы на территории Республики Крым, 9 - в других субъектах РФ.