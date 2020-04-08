Детям оленеводов на два месяца сократили учебный год из-за пандемии

Власти Ямала приняли решение досрочно завершить учебный год для детей оленеводов-кочевников. За исключением учащихся с восьмого по одиннадцатый класс.

Это связано с тем, что почти все дети тундровиков учатся в школах-интернатах. Из-за скученности там сейчас оставаться опасно. А в тундре дистанционное обучение организовать практически невозможно. Поэтому власти региона разрешили детям остаться с родителями. Отметим, при плотности населения на Ямале один человек на два квадратных километра, чум в тундре едва ли не самое безопасное место для проведения карантина.

- Решение сократить учебный год вынужденное, - отметила директор окружного департамента образования Марина Кравец. - Не нужно, чтобы дети возвращались сейчас с каникул в интернаты. Весь недостающий объем знаний ребята доберут в сентябре. Программа за апрель и май будет перенесена на начало следующего учебного года.

При этом занятия для старшеклассников все-таки будут проводиться, но в комнатах интерната, при условии, что там будет находиться не больше двух человек.

Все остальные ученики на Ямале перешли на "дистанционку". Обучение в регионе выстроено по трем моделям. Первая - применяется в случае, если есть интернет с высокой скоростью и все участники процесса обеспечены компьютерами. Вторая модель - когда компьютеры и ноутбуки есть и у детей, и учителей, но скорость не позволяет подключиться к уроку мгновенно. И третья предусмотрена - для ребят, которые не могут работать с компьютерной техникой, для доставили на дом раздаточные материалы. Консультироваться с педагогами будут по телефону.

Отметим, на Ямале практически у каждого ученика есть школьный ноутбук. И сейчас, когда все сидят на карантине их передают из школы всем нуждающимся.

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