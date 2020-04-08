Хроника коронавируса: Что произошло 8 апреля

16:09 Эквадор просит помощи

Эквадор обратился к российским компаниям и ведомствам за помощью в борьбе с коронавирусом. "Что касается России, то Эквадор направил обращение в федеральные компании и российские лаборатории с просьбой оказать поддержку и выделить лекарства, маски, респираторы. Мы рассчитываем на понимание со стороны РФ и ее народа. Мы уверены, что сможем реализовать что-то скоро, учитывая тесную связь между нашими странами", - заявил посол страны в России Хулио Прадо Эспиноса (цитата по РИА Новости).

14:09 "Бессмертный полк" онлайн

Празднование Дня Победы 9 мая в этом году может пройти без шествия "Бессмертного полка". Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией, сообщается на официальном сайте акции. "Наша позиция: мы считаем, в условиях реальной опасности даже по окончании установленного сегодня периода самоизоляции необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях", - отмечают организаторы "Бессмертного полка".

13:54 Конгресс по детской книге отложен на год

Международный конгресс по детской книге, который должен был состояться 5-7 сентября, перенесен на 2021 год. О переносе даты сообщили в пресс-службе Роспечати.

Конгресс проводится ежегодно - в одной из стран, входящих в Международный совет по детской книге. В сентября этого года он должен был состояться в Москве. Гостями конгресса должны были стать более тысячи делегатов из более чем 70 стран.

12:21 Промышленники направят деньги на борьбу с вирусом

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей направит более 30 миллионов рублей на помощь в борьбе с коронавирусом. Деньги хранятся на специальном счете, который был создан в марте. Эти средства будут переданы на нужды медучреждений. В частности, на закупку экспресс-тестов для выявления инфекции, приобретение медицинского оборудования, препаратов, средств защиты.

09:36 Шарф защитит от заболевания

Ученые Манчестерского института технологий создали специальный шарф, который поможет защитить человека от коронавируса. Такой шарф по своему функционалу способен заменить медицинские маски, пишет Daily Mail. Как отмечают ученые, изобретение не причинит вреда человеческому организму после контакта с микробами. Его можно будет носить в течение нескольких часов. Возможна многократная носка - шарф каждый раз достаточно будет просто постирать.

Данные о заболевших

За последние сутки в России подтверждено 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах.

Всего по состоянию на среду, 8 апреля, в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. Больше всего заболевших за сутки в Москве - 660 человек.

По данным Оперативного штаба, за весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.