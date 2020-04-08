Уральцы, кажется, еще больше полюбили курятину - в магазинах изделия из птицы уходят влет. Корреспондент "РГ" выяснил, справляется ли птицеводческая промышленность Урала в условиях повышенного спроса.

Три недели назад земляки начали активно запасаться продуктами впрок. Рекорд популярности поставили бакалейные отделы (там активно разбирали крупы и соль) и прилавки с куриными полуфабрикатами.

Былого изобилия на полках нет: иной раз не удается обнаружить продукцию любимой птицефабрики, а как-то прилавки и вовсе опустели. Если из-за вируса Среднему Уралу придется закрыть границы, сможет ли регион обеспечить себя собственной продукцией из мяса птицы? В региональном минагропроме не видят поводов для беспокойства.

- Сейчас работают все птицефабрики Свердловской области. Объемы производства не снижаются, наоборот, "Рефтинская" их даже наращивает. Кроме того, начала работу компания "Куратье" - бывшая агрофирма "Северная" - в Краснотурьинске и Красноуральске, - сообщили в ведомстве.

В числе прочих работает и Среднеуральская птицефабрика, ныне входящая в челябинский агрохолдинг "Равис" (она занимает около 11 процентов свердловского рынка). Еще зимой судебные приставы пытались приостановить ее работу из-за многочисленных нарушений противопожарной безопасности, а гендиректор Максим Максимов подписал приказ о сокращении всех 911 сотрудников до 13 мая. Теперь этот приказ отменен.

На официальном сайте областного министерства АПК и продовольствия в разделе "Птицеводство и комбикормовая промышленность" значится 19 предприятий, девять из них - птицефабрики. Свердловская область всегда на 70-75 процентов обеспечивала население продукцией собственного производства.

Себестоимость продукции южноуральских птицефабрик ниже, ведь свердловчане используют завозное зерно, а челябинцы кормят птицу собственным

- На протяжении нескольких последних лет УрФО занимает в стране одно из первых мест по обеспеченности мясом птицы. Сейчас Свердловская область вышла в округе на второе место по мясу и на третье - по производству яиц, - говорит доцент кафедры товароведения и экспертизы УрГЭУ Людмила Донскова.

По словам эксперта, "куриное благополучие" региона во многом держится на птицефабрике "Рефтинская", которая производит более 30 миллионов бройлеров в год, или 2,5 миллиона в месяц. Таким образом, на одного екатеринбуржца приходится 1,6 тушки рефтинской птицы в месяц, на городскую семью из трех человек - около четырех килограммов. И это только продукция одной птицефабрики, а ведь покупают и другую, да и свинина, говядина с прилавков не исчезли. На самом предприятии уверяют, что объем продукции в последнее время вырос.

- Уже производим до 250 тонн в день, причем готовы делать и больше. Конечно, выпуск куриного мяса резко увеличить невозможно, но объем переработанной продукции - полуфабрикатов, колбас - реально нарастить в два раза. Сейчас все идет только в Свердловскую область. Мы же предприятие с госучастием, чувствуем свою ответственность, - заверил директор "Рефтинской" Александр Засыпкин.

Максимально увеличили объемы и другие птицефабрики региона, например "Первоуральская", которая пять лет назад вошла в состав "Свердловской".

- Наша работа зависит от планов собственника - Свердловской области. Нами управляют мингосимущество и минАПК, есть программа на 2020 год. "Первоуральская" в последнее время выпускает даже больше, чем раньше, - 13 тысяч тонн мяса в год. Мы работаем в прежнем режиме, и, если сегодня курятины на прилавке почему-то нет, завтра она точно появится. Даже если Челябинская область закроет границы в связи с коронавирусом, - заверила помощник гендиректора птицефабрики "Свердловская" Людмила Захарова.

Челябинцы упомянуты не случайно. Южноуральские производители - сильные конкуренты, себестоимость продукции (и отпускные цены) у них ниже, ведь свердловские птицефабрики, как правило, используют завозное зерно, а челябинцы кормят птицу собственным. К тому же климат у соседей теплее, а значит, меньше расходы на отопление.

- Когда-то челябинцы ездили за куриным мясом в Свердловскую область, потом ситуация изменилась, - подтверждает Людмила Донскова. - На Южном Урале семь крупнейших предприятий, выпускающих 340 тысяч тонн мяса птицы в год. Это очень много, конкуренция велика. Но даже закрытие границ регионов, если оно вдруг произойдет в связи с коронавирусом, не должно вызвать дефицита курятины на столах свердловчан. Кроме того, в качестве резерва можно рассматривать и Тюменскую область, ведь там находятся четыре крупных птицефабрики.