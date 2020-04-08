В экстремальной обстановке часть коммерсантов стремится воспользоваться ситуацией в собственных интересах, поднимая кредитные ставки, цены на продукты и перевозки. Другие же, наоборот, оказывают помощь жителям, властям и товарищам по предпринимательскому цеху, и в этом проявляется новая антикризисная экономика.

Поливальная и антигололедная машины, обычно используемые на аэродромах, оказались очень эффективны для санитарной обработки улиц Челябинска. Фото: Пресс-служба завода "СпецАгрегат"

Вымоем небо и землю очистим

Когда в Челябинске начали антивирусную обработку улиц, плечо мэрии подставил завод "СпецАгрегат" из Миасса. Сделал это после обращения своего партнера - основного подрядчика по уборке областного центра. Все понимали, что дезинфекция поливочными машинами будет не слишком эффективной, а руководство завода предложило использовать другую технику, предварительно подготовив ее к противовирусной миссии. В одну сцепку специалисты соединили выпускаемые предприятием машины - аэродромную поливомоечную и тепловую антигололедную, обслуживающую аэродромные полосы в суровых северных условиях. Получился необычный тандем: поливомоечная техника подает дезинфицирующий раствор, а авиационный двигатель распыляет его на большие площади.

- Кажется, что облако горячего пара накрывает лишь несколько полос автомобильной дороги. На самом деле мелкие частицы раствора разносит и на тротуары, и в прилегающие дворы, - объясняет особенности технологии помощник гендиректора предприятия Константин Филиппов. - В Китае, например, улицы обрабатывали с помощью насосов вручную. Наш комплекс производительнее в сотни раз.

С 1 апреля на маршруты в Челябинске вышли две такие сцепки. В первый день прошли около 100 километров, во второй - более двухсот. Расходы по их обеспечению дизтопливом и авиационным керосином тоже взял на себя завод.

- Нам было интересно оценить свою продукцию в действии: насколько она практична в такой работе, надо ли вносить конструктивные коррективы, - продолжает Константин Филиппов. - Но остановок по вине техники не было. Теперь машины обрабатывают улицы Челябинска ежедневно.

Помощь государства не будет разбрасываться с вертолета. Кому-то ее может не хватить. Нужно смотреть, чем можем поделиться друг с другом

Сейчас кластер производителей спецтехники совместно с Союзом промышленников "За развитие Миасса" и автозаводом "Урал" направил федеральному правительству информацию о готовности за три месяца выпустить 400 таких сцепок. Этот объем, говорят инициаторы, потребует напряжения, сравнимого с военным, но при этом заверяют, что наравне с врачами готовы встать на передний край борьбы с инфекцией.

Декларация о взаимопомощи

Южно-Уральская импортно-экспортная компания объявила о готовности в течение апреля бесплатно оформлять областным экспортерам по одной таможенной декларации на вывоз их продукции. В обычное время стоимость такой услуги составляет в среднем 15 тысяч рублей. Компания, по словам ее сотрудников, включена в реестр Федеральной таможенной службы России и оказывает услуги по сопровождению внешнеэкономической деятельности (ВЭД), импортных и экспортных сделок.

В регионе, по данным таможенных представителей, около 500 экспортеров, и любой может обратиться за обещанным бонусом. Но крупные производства, как правило, имеют свои специализированные службы, которые обеспечивают ВЭД. Поэтому фактически предложение направлено на малый и средний бизнес, который понес самый ощутимый урон.

- Услуга специфична, таможенное оформление - это не товар массового спроса, - говорит руководитель компании Михаил Диковский. - Но мы хотим поддержать партнеров, хотя не все наши коллеги согласны с такими методами. Некоторые, например, считают, что подобные уступки могут привести к демпингу на рынке, и это лишь усугубит собственные потери.

По мнению руководителя, их можно понять: сейчас приходится выплачивать неработающим сотрудникам зарплату, что само по себе болезненно. Зато совокупный эффект от солидарных действий может быть даже выше, чем от мер господдержки.

- Кроме того, помощь государства не будет разбрасываться с вертолета. Кому-то ее элементарно может не хватить. Поэтому нужно самим смотреть, чем можем поделиться друг с другом, - резюмирует Диковский.

Дорого яичко ко Христову дню

Птицефабрика "Челябинская" проводит гуманитарную акцию по поддержке пожилых жителей Челябинска и Копейска. Горожане от 65 лет и старше могут заказать продуктовый набор, в который входит тушка курицы и десяток яиц, произведенные в цехах компании. Птицефабрика объявила номер телефона, по которому можно сделать заказ, после чего организовала доставку бесплатных продуктов.

На самом предприятии подтвердили, что акция идет: сотрудники из отдела сбыта комплектуют наборы, а затем на корпоративном транспорте развозят по адресам. Выездная бригада обеспечена средствами защиты, курьеры облачены в маски, перчатки, имеют запас спиртосодержащей жидкости для обработки рук, одеты в фирменные жилеты, чтобы пожилым людям было ясно, откуда гости.

Начальник отдела маркетинга птицефабрики Василий Зубковский проинформировал, что акцию первоначально планировали завершить 10 апреля, но, возможно, продлят, потому что число желающих получить наборы не убывает. Возможности предприятия позволяют делать в день около ста рейсов, а телефон между тем просто раскаляется от звонков. Поэтому птицефабрика призывает других производителей продуктов присоединиться к акции и дополнить бесплатный набор колбасами, крупами, кондитерскими и хлебобулочными изделиями.

По мнению участников благотворительных мероприятий, пандемия меняет менталитет предпринимателей: на рыночном пространстве становятся востребованными солидарность, взаимовыручка, поддержка и любые добрые порывы. Возможно, когда все уляжется, экономика вернется к прежнему состоянию, а может, станет более очеловеченной, нацеленной на новые ценности.

Кстати

В борьбу с вирусом включились рестораны быстрого питания, начав бесплатно кормить медработников. Особенно это значимо, подчеркнули в челябинской мэрии, для бригад скорой помощи, нагрузка на которые зашкаливает - они практически не успевают заезжать на подстанции. Также областные власти намерены открыть спецсчет для перечисления средств от неравнодушных жителей и коммерсантов. Собранные деньги планируется использовать для поддержки нуждающихся земляков, оставшихся без доходов семей. Дело в том, что любая помощь через систему социальной защиты сопряжена с бюрократией, а сейчас важна оперативность.

А как у соседей?

Попечительский совет Екатерининской ассамблеи (главного благотворительного мероприятия, организуемого крупным бизнесом Свердловской области) решил зарезервировать 29,9 миллиона рублей в качестве фонда экстренных мер по противодействию коронавирусной инфекции. Решение согласовано с благополучателем нынешнего года - фондом Евгения Миронова "Жизнь в движении". Расходование средств будет осуществляться по решению президиума совета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, который также решил открыть отдельный счет для финансирования мероприятий по борьбе с COVID-19. Средства на него будут перечислять предприятия-члены союза.

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