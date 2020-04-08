На поверхность челябинского полигона ТКО, рекультивация которого стартовала прошлым летом, начали укладывать защитный экран. Такое покрывало не позволит проникать атмосферным осадкам в тело свалки, чтобы внутри не образовывался ядовитый фильтрат. С другой стороны, это надежная защита атмосферного воздуха от биогаза, который еще долго будут вырабатывать накопленные мегаполисом 17 миллионов кубометров мусора.

Уже после укладки первых слоев экрана концентрация неприятных запахов вблизи свалки значительно снизится, заверяют экологи. Но на сам процесс "окутывания" уйдет около года: мало развернуть и расстелить рулоны специальной изоляции. Вначале дренажный композитный материал - гидромат - прикрепят к телу свалки с помощью анкеров, пересыплют слоем супеси, сверху уложат еще несколько слоев защиты, пока общая толщина покрытия не достигнет метра.

Представитель генподрядчика главный специалист по проектам Уральского региона ФГУП "РосРАО" Дмитрий Тюрин уточняет, что защитный экран пока разворачивают лишь на тех площадях, где тело свалки полностью сформировано. Добиваясь проектной геометрии, еще подрежут верхушку холма. В 2020 году, если все пойдет как надо, экран изолирует 90 процентов площади. Сегодня же из 550 тысяч квадратных метров укрыто 88 тысяч. Помимо этого готовится сеть сбора фильтрата из тела свалки, а над нею вырастает армогрунтовая стена, которая местами будет возвышаться на 10,5 метра. Эти сооружения закроют фильтрату входы и выходы, не позволят проникать в почву и грунтовые воды. Сеть сегодня выполнена на 70, стена - на 20 процентов. Завершить их возведение планируется до осенних дождей.

График работ соблюдается, несмотря на чрезвычайную ситуацию: смердящий полигон для города тоже небезопасен

Что важно, график работ соблюдается, несмотря на чрезвычайную ситуацию. Из-за распространения заморской заразы возник вопрос: продолжать рекультивацию или ввести режим самоизоляции для свалки тоже? Это, по словам представителя РосРАО, определяли на областном уровне, но решили-таки: смердящий полигон для города тоже небезопасен - надо продолжать. В областном министерстве экологии подчеркивают, что карантинные мероприятия придают рабочему процессу свою специфику, но не рушат планы. Сотрудники, занятые на полигоне ТКО, соблюдают меры безопасности.

- Каждый проходит медицинское обследование и только после этого допускается к работе, - информирует замминистра экологии области Виталий Безруков. - Люди трудятся изолированно, техника проходит санитарную обработку.

Между тем в 2021 году технический этап рекультивации должен смениться биологическим - на сформированном холме посеют многолетние травы и четверть века свалка будет приходить в себя, оздоравливаться.

Окончательное ее будущее попытались представить участники конкурса идей, инициированного Всероссийским обществом охраны природы. Победителем стал проект жительницы поселка Новосинеглазовского Александры Каптел, которая предложила украсить бывшую территорию полигона арт-объектом "Ветряная мельница", сделанным из натуральных материалов, а дополнить ландшафт искусственным водоемом и фонарями.

- Я подумала, что начнут предлагать создание какого-нибудь космодрома в центре города, - говорит Александра. - А природа устала от всего этого, просит: оставьте меня в покое. И захотелось увидеть что-то живое, наше. Возможно, это поможет людям понять: чтобы изменить мир, стоит начать с простого.