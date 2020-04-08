Тюменцев начали быстрее проверять на коронавирус

Тюменцев стали быстрее проверять на коронавирусную инфекцию. Ранее все положительные тесты на инфекцию отправляли на подтверждение в новосибирский центр "Вектор", а сейчас исследовать их будут в одном из подразделений регионального Роспотребнадзора.

С 3 апреля подтверждением результатов занимается Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии. Учреждение закупило дополнительное оборудование, чтобы увеличить ежедневное количество проверок, сообщается на сайте ведомства.

Всего с начала года сделано 20769 лабораторных исследований на COVID-19, их проводят в семи тюменских лабораториях. Так, в области зафиксировано 18 случаев заражения, семь из них подтвердились накануне. В сообщении уточняется, что началось еженедельное тестирование медработников, рискующих заразиться коронавирусом.

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