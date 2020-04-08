В ситуации с продлением нерабочих дней, которые должны быть оплачены, некоторые предприниматели закрывают компании или сокращают штат. По прогнозам экспертов, рецессия продлится минимум два года - столько времени понадобится бизнесу, чтобы вновь встать на ноги.

- За прошлую неделю к нам обратилось свыше 300 предпринимателей. Большинство на грани банкротства, - рассказывает член совета областного Союза промышленников и предпринимателей Сергей Козлов.

В регионе принят ряд мер господдержки, в частности, снижены налоги для предприятий из наиболее пострадавших сфер, предоставлена отсрочка арендных платежей и т.д. Но это не решает всех проблем, поскольку больше всего деловых людей пугает ситуация неопределенности: никто не знает, сколько продлятся ограничения и почему они распространяются на те или иные компании.

- Впервые мы не можем осуществлять деятельность. И хотим получить внятные разъяснения, основанные на четко прописанных нормах: кто вправе работать, что делать тем, кому это запрещено. Иначе пострадают все, - убеждает Дмитрий Ханин, предприниматель с 30-летним опытом, член областного отделения "Опоры России".

По словам Ханина, прежде всего нужно снять санкции и штрафы с предприятий и дать им возможность работать, разумеется, обеспечивая безопасность персонала и клиентов. Также требуются срочные меры: выделение субсидий малому и среднему бизнесу, который уже фактически превратился в микробизнес, финансирование оплаты труда сотрудников на период карантина и продление на год налоговых каникул.

Эксперты отмечают: власти не отгораживаются от проблем предпринимательского сообщества, ежедневно обсуждают с ним введение экстренных мер. Коммерсанты надеются: список работающих отраслей, утверждаемый главой региона, в ближайшее время расширится.

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