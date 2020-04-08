Уральские трубники усилили защиту работников от COVID-19

166 свердловских предприятий с непрерывным технологическим циклом продолжают работать и выпускать продукцию в "нерабочие дни": такое разрешение им выдали в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Речь идет в основном о промплощадка хметаллургических и машиностроительных гигантов. Таких, как НЛМК, НТМК, РУСАЛ, УГМК, ТМК, УВЗ,УОМЗ и других, где остановить технологический цикл просто невозможно или чревато срывом госзаказа. Директора заводов лично отвечают за соблюдение мер профилактики по COVID-19.

Ответственность огромная. К примеру, в одном только цехе Синарского трубного завода (СинТЗ, входит в ТМК), трубопрокатном, в обычное время трудится 1218 человек. Плюс 10 фирм-подрядчиков, обеспечивающих работу производства: ремонтники, логисты, клининг и другие. Площадь цеха равна 11 футбольным полям, а ведь на СинТЗ он не единственный! По меркам Италии - целый город, который бурлит круглосуточно, в четыре смены. Но, в отличие от Апеннин, с самоорганизацией здесь проблем нет.

Чтобы минимизировать количество контактов, 70 процентов административно-управленческого персонала вывели на "удаленку", а для оперативной связи с производством снабдили ноутбуками и планшетами.У разных технологических участков поменяли графики, и персонал теперь не скапливается в душевых и столовых. Если раньше на "оперативки" могли собираться по 30-40 человек, то теперь большинство проводится дистанционно, а сменное задание у начальника цеха получает один мастер и раздает бригаде. Клининговая служба переведена на усиленный режим: дезинфекция и уборка помещений - каждые два часа. Санобработку на местах проводят сами рабочие: протирают пульты и другое оборудование, опрыскивают пол из пульверизаторов, смачивают руки антисептиком. Там, где потенциально может собраться группа из нескольких человек, установили бактерицидные облучатели. Мастера и начальники участков периодически проверяют состояние здоровья подчиненных. Если вдруг температура скакнет - должны сообщить начальнику смены, тот вызовет врачей из круглосуточного медпункта. Правда, пока таких случаев не было. А для поддержания иммунитета всем ежедневно выдают витамины.

- С дисциплиной у трубников всегда было хорошо, и к работе в режиме ограничений мы быстро приспособились, - говорит управляющий директор СинТЗ, генеральный директор ТМК-ИНОКС Вячеслав Гагаринов. - Заседания оперативного штаба на предприятии проводятся каждые сутки. Весь запас респираторов, а это 2,5 тысячи штук, которые у нас были в резерве по линии ГО и ЧС, отдали в подразделения. Также закупили большую партию латексных перчаток, получили пока 1000 штук, еще 12 тысяч ожидаем на этой неделе. Многоразовые маски под заказ для нас шьет местный ИП, по 500-1000 штук забираем ежедневно. На закупку средств индивидуальной защиты, бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха, стационарных тепловизоров заключили контрактов уже на 10 миллионов рублей, и это еще не все, но здоровье людей дороже.

Только за одну смену каменцы выпускают до 200 тонн труб,

- Работаем в масках, латексных перчатках. Всем этим, как и средствами дезинфекции, нас обеспечивают на заводе. Конечно, есть опасение перед коронавирусом, но паники нет. Я лично после смены захожу только в магазин и сразу домой. Не встречаемся с родней, никуда не выезжаем, - поделилась Ирина Шамсутдинова, сортировщик-сдатчик металла цеха Т-2.

Трубопрокатный не зря называют "горячим" цехом: в огромной кольцевой печи (ее диаметр - 24 метра) металлические заготовки нагреваются до 1200 градусов. От такой жары, шутят производственники, любой коронавирус погибнет в миг. Когда заготовка поступает на прошивной стан, она превращается в полую "гильзу". Когда ты стоишь за пультом оператора на высоте двух этажей, а под тобой пролетают раскаленные трубы, разбрасывая искры, - картина фантастическая. Но металлургам не до лирики, они знают, что их продукция нужна везде: от нефтегазовой отрасли и нефтехимии до машиностроения, теплоэнергетики, строительства и ЖКХ. Остановишь производство - пострадают тысячи других предприятий. Да и чревата любая остановка печи ухудшением качества готовой продукции, а заказчики, среди которых - "Газпром", "Роснефть" и "Лукойл",сегодня выдвигают очень жесткие требования.

Переезжаем на территорию бывшего трубоволочильного цеха № 3 - теперь здесь базируется предприятие ТМК-ИНОКС, где выпускают трубы из нержавеющей стали. Нас встречает исполнительный директор Андрей Мальцев.Рассказывает, что технология подразумевает непрерывность цикла. Потушишь печи - есть риск разрушения при новом разогреве. А для ванны щелочного расплава остановка вообще подобна смерти. Поэтому предприятие работает, как и прежде, усилив меры безопасности.

Заказами на апрель и СинТЗ, и ТМК-ИНОКС обеспечены, уверяют топ-менеджеры.Более того, по некоторым позициям, например, по бурильным трубам - даже на несколько месяцев вперед. Перебоев с сырьем, которые синарцы получают с других предприятий ТМК, тоже нет. Были заминки с поставками металлических листов для ТМК-ИНОКС, когда китайцы в феврале закрыли свои предприятия, но на выпуске продукции это не сказалось, поскольку завоз осуществлялся с запасом на несколько месяцев, а сейчас он снова возобновился.

Да, некоторые поставщики уже намекают на повышение цен, но пока вопросы удается урегулировать.

- Либо мы находим другим поставщиков. К сожалению, проверка коронавирусом показала, что не все партнеры оказались сильны финансово и организационно, но есть другие, готовые работать в новых условиях, - подчеркивает Вячеслав Гагаринов.

- Полагаю, первые экономические результаты самоизоляции мы прочувствуем только в мае. Очень многое зависит от того, какие решения в каждом регионе будут принимать губернаторы, - прогнозирует Андрей Мальцев. - Многие потребители перешла на "удаленку" и продолжают сейчас заказывать продукцию, а часть, кто "в нерабочем" режиме размышляют, как работать дальше. Мы со всеми на связи и вырабатываем формат взаимодействия.

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