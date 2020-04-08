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08.04.2020 09:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Южном Урале выписаны шесть пациентов, излечившихся от COVID-19

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинской области за прошедшие сутки не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом. Шесть пациентов выздоровели и выписаны из больницы, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.

В Челябинской области из-за угрозы COVID-19 закрыты атомные города

- Число подтвержденных диагнозов остается прежним - 32, - пояснил губернатор. - За сутки выявлено три новых условно положительных результатов теста. Проверено 1396 человек. В том числе приступили к тестированию пожилых людей с признаками ОРВИ. Таких анализов сделано 46. У всех госпитализированных болезнь протекает в легкой форме, в некоторых случаях даже без клинических признаков. Заградительные меры дают свои результаты, однако расслабляться пока рано. Обращаюсь ко всем с просьбой четко соблюдать карантинные ограничения.

После выписки шестерых больных под наблюдением медиков остаются 26 пациентов с подтвержденными диагнозами коронавируса: 11 человек в Челябинске, пять - в Кизильском районе, четверо - в Бредах, трое - в Магнитогорске, двое - в Верхнеуральске и один - в Златоусте.

В Челябинской области подтвержден 31 диагноз COVID-19

Введенные в регионе ограничения, обязательная самоизоляция и усиление полицейского патрулирования имеют и другую положительную сторону. По данным ГУ МВД региона, произошло снижение преступности. Количество возбужденных уголовных дел на территории области по сравнению с апрелем прошлого года снизилось на 83 процента. На 60 процентов сократилось число ДТП, в том числе и с пострадавшими. Однако в последние дни наблюдается рост телефонных мошенничеств в отношении пожилых граждан.

Губернатор попросил людей пожилого возраста проявлять повышенную бдительность и обо всех сомнительных звонках немедленно сообщать в правоохранительные органы.

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Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область COVID-19. Мы справимся!

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