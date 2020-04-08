В Екатеринбурге произошло обрушение на стройплощадке у школы

На территории школе №167 в Екатеринбурге, где возводят пристрой, сегодня произошло обрушение конструкций.

Информации о ЧП на улице Фрезеровщиков поступила в экстренные службы в 14.25 по местному времени. "На место выезжали спасатели и кинологи. Двое рабочих получили легкие ушибы, медики осмотрели их на месте", - передает пресс-служба МЧС Свердловской области.

По данным региональной прокуратуры, один из пострадавших отказался от госпитализации, второй доставлен в больницу для обследования.

Здание на баланс школы не передано. Учащихся и сотрудников учебного заведения во время происшествия на территории не было.

Как уточнили в администрации города, все случилось во время работ по бетонированию - обвалилась опалубка. "Это временная конструкция, обеспечивающая выполнение бетонных работ. После набора прочности бетоном, она демонтируется", - пояснили в мэрии.

По факту инцидента внутреннее разбирательство начал подрядчик. Также проверку ведет прокуратура Орджоникидзевского района.