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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мобилизация перед стартом

Весенне-полевые работы в этом году начнутся раньше обычного
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 77(8131)
Повышенные меры безопасности в связи с коронавирусной инфекцией не помешают аграриям подготовиться к весенне-полевым работам. Тем более что почти все необходимое заготовлено заблаговременно.

Сельское хозяйство - одна из тех отраслей, где производство не может остановиться ни при каких обстоятельствах. Не зря в народе говорят: "Помирать собирайся, а рожь сей". В этом году весна пришла рано. Снег уже почти сошел, поэтому в Курганской области посевная может начаться недели на полторы-две раньше обычного. Так рано стартовать, правда, рассчитывают не все.

- Есть оптимальные сроки сева - с 15 по 30 мая, вот в это время мы и будем сеять, - поделился планами глава крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) из Половинского района Яков Бобров. - Мы к посевной практически готовы: у нас своя ремонтная мастерская, семена закуплены, остался только сельхозинвентарь. Пока из-за карантина пришлось всех распустить по домам, но время еще есть, успеем отремонтировать.

Фото: Марина Бровкина/РГ
На Дону в условиях самоизоляции началась весенняя посевная кампания

КФХ предстоит в этом году засеять зерновыми 5,5 тысячи гектаров. Общая ситуация в экономике, конечно, отразилась на хозяйстве: подорожали семена, запчасти, ГСМ, удобрения… С другой стороны, цена на зерно тоже растет. Поэтому не так уж все критично, рассуждает фермер. Главное, чтоб люди были здоровы и год выдался урожайным.

В Зауралье в этом году рассчитывают намолотить не менее двух миллионов тонн зерна - на 200 тысяч тонн больше прошлогоднего. Задача - минимум на 10 тысяч гектаров увеличить посевные площади. Задел есть: в области 245 тысяч гектаров, легко вводимых в оборот. За это аграриев поощряют рублем. По данным департамента АПК, хозяйства в этом году обеспечены материалами и ресурсами даже лучше, чем в прошлом. Полностью заготовлены семена, причем планируется посеять не менее 8,5 процента элиты. Запас минеральных удобрений сегодня на 20 процентов больше, чем годом ранее. Сельхозтехника практически готова. В прошлом году удалось неплохо обновить парк: приобрели 103 трактора, 67 зерноуборочных и 8 кормоуборочных комбайнов - всего 1052 единицы техники на 2,2 миллиарда рублей. В этом году власти намерены увеличить темп за счет использования господдержки.

Больше всего аграрии волновались о том, придут ли вовремя субсидии. По данным департамента, 422 хозяйствам уже перечислены 113,4 миллиона рублей несвязанной поддержки, пятеро получили 3,3 миллиона на возмещение части процентной ставки по инвесткредитам.

Фото: iStock
В 2020 году из-за погоды посевная началась на 10 дней раньше

- Мы стараемся максимально оперативно доводить средства до получателей, чтобы дать им возможность заранее и в полной мере подготовиться к посевной кампании, - подчеркивает глава областного аграрного ведомства Павел Остапенко.

Недавно региону выделены деньги еще и на поддержку льготного краткосрочного кредитования. Таким образом, лимит субсидий из бюджета РФ увеличен более чем на 10 миллионов рублей, что позволит аграриям дополнительно получить около 300 миллионов кредитных средств по льготной ставке, не превышающей 5 процентов годовых.

И еще хорошая новость: Росагролизинг с 6 апреля по 1 июня 2020 года запустил специальное антикризисное предложение для сельхозпроизводителей, предусматривающее отсрочку по выплате основного долга до года. Аграрии могут приобрести в лизинг сельхозтехнику и оборудование без первоначального взноса по льготной ставке от трех процентов. Кроме того, полностью сохраняются все скидки и акции от производителей. Для принятия решения необходимо всего три документа, а заявка рассматривается в течение 8 часов. Все эти меры призваны поддержать аграриев, которым предстоит обеспечить страну продовольствием в непростой эпидемиологической и экономической ситуации.

Прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ:

- Безусловно, обстановка на российском аграрном рынке зависит от своевременного и качественного проведения весенних полевых работ, которые набирают обороты. Обеспеченность основными материально-техническими ресурсами и цены на них стабильные. Несмотря на сложившуюся ситуацию, каких-либо значимых проблем при проведении посевной нет. Мы постоянно на связи с субъектами, оказываем всю необходимую поддержку. Как и в предыдущие годы, рассчитываем на достойный урожай.

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