Новости

Пушков назвал пиратством планы США по добыче ресурсов на Луне 02:39
В Боливии задержан мэр города из-за праздника на фоне эпидемии COVID-19 02:17
Застрявших на круизном лайнере в Уругвае иностранцев эвакуируют чартером 02:12
Взрыв газа произошел в жилом доме Нижегородской области 01:45
Роналдиньо выпущен из тюрьмы в Парагвае под домашний арест 01:20
11 стран приобрели права на трансляцию чемпионата Беларуси по футболу 00:11
Онлайн-трансляции богослужений РПЦ собирают сотни тысяч просмотров 00:09
Российская фигуристка заразилась коронавирусом в Италии 00:00
Скрыпник назначен главой Росаккредитации 07.04.2020
Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы 07.04.2020
Минобрнауки рекомендовало вузам снизить или отменить плату за общежития 07.04.2020
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 5,4 тысячи человек 07.04.2020
Над Землей взошло "розовое" суперлуние 07.04.2020
Родившегося в "Сафари-парке" Краснодара лемура назвали Covid 07.04.2020
Бизнес подсчитал убытки от коронавируса 07.04.2020
В Петербурге врачам запретили работать по совместительству 07.04.2020
Выпускные вечера в школах могут состояться 07.04.2020
Пулково принял борт с 187 эвакуированными из Таиланда россиянами 07.04.2020
Экс-президент Эквадора приговорен к 8 годам тюрьмы за взяточничество 07.04.2020
В Ивановской области загорелась швейная фабрика 07.04.2020
Росавиация потребовала от аэропортов не сокращать режим работы 07.04.2020
У выпускников русских школ за рубежом появится свой образовательный портал 07.04.2020
Минобороны РФ разрабатывает лекарство против коронавируса 07.04.2020
В Калмыкии выписали первых пациентов, излечившихся от коронавируса 07.04.2020
США опубликовали статистику детской смертности от коронавируса 07.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
08.04.2020 01:20
Рубрика: Спорт

Роналдиньо выпущен из тюрьмы в Парагвае под домашний арест

Текст: Максим Домчев
Бывший футболист сборной Бразилии по футболу Роналдиньо выпущен из парагвайской тюрьмы и помещен под домашний арест.
Фото: REUTERS/Jorge Adorno Фото: REUTERS/Jorge Adorno
Фото: REUTERS/Jorge Adorno

Как сообщает издание GloboEsporte, после 32 дней проведенных в тюрьме в Асунсьоне, бывшая звезда сборной Бразилии выпущен под залог. Ему и его брату предстоит находиться под домашним арестом.

Фото: Александр Ступников/РИА Новости
Мамаев вспоминает тюрьму с благодарностью

Адвокатам удалось добиться отмены меры пресечения. Теперь Роналдиньо и его брат Ассис выпущены под залог в 1,6 млн долларов и будут ожидать суда под домашним арестом. Они будут находиться в номере в отеле.

Экс-футболист сборной Бразилии и его брат были задержаны в Парагвае в марте из-за того, что прибыли в страну по поддельным паспортам, которые и были обнаружены в номере гостиницы. Суд ранее принял решение оставить их под стражей, поскольку существовала вероятность их бегства из страны.

Спорт Футбол Игроки и тренеры

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роструд объяснил правила начисления зарплат в нерабочие дни
Китай разблокировал выезд из ставшего очагом COVID-19 Уханя
Трамп обвинил ВОЗ в неверных рекомендациях по борьбе с коронавирусом
У главврача больницы им. Давыдовского в Москве подтвердился коронавирус
Генпрокуратура будет следить за самоизоляцией вернувшихся из-за границы
Видео: Испанский лыжник покорил горы, не выходя из дома
Шарапова сообщила болельщикам свой номер телефона