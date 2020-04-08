Роналдиньо выпущен из тюрьмы в Парагвае под домашний арест

Бывший футболист сборной Бразилии по футболу Роналдиньо выпущен из парагвайской тюрьмы и помещен под домашний арест.

Как сообщает издание GloboEsporte, после 32 дней проведенных в тюрьме в Асунсьоне, бывшая звезда сборной Бразилии выпущен под залог. Ему и его брату предстоит находиться под домашним арестом.

Адвокатам удалось добиться отмены меры пресечения. Теперь Роналдиньо и его брат Ассис выпущены под залог в 1,6 млн долларов и будут ожидать суда под домашним арестом. Они будут находиться в номере в отеле.

Экс-футболист сборной Бразилии и его брат были задержаны в Парагвае в марте из-за того, что прибыли в страну по поддельным паспортам, которые и были обнаружены в номере гостиницы. Суд ранее принял решение оставить их под стражей, поскольку существовала вероятность их бегства из страны.