Росавиация просит право согласовывать вывозные рейсы бизнес-джетами

Минтранс России предложил Оперативному штабу правительства дать Росавиации право согласовывать вывоз из-за рубежа компаниями бизнес-авиации своих клиентов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства.

График вывозных рейсов составляет рабочая группа по координации работы по вывозу россиян из-за рубежа, а утверждает Оперативный штаб. Несколько российских операторов бизнес-авиации не получили разрешения на вылет в Россию. Предполагается дать им возможность вылетать без учета в графике вывозных рейсов и долгих согласований.

"Минтрансом России направлен запрос в Оперативный штаб правительства РФ о возможности принятия решений для приема воздушных судов бизнес-авиации на основании решений Росавиации", - сказал представитель Минтранса.

При этом прибывающие пассажиры также должны будут соблюдать все меры самоизоляции и проходить необходимые проверки.

Россия в марте приостановила международное авиасообщение. Действуют только вывозные рейсы.