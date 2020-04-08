Росгвардия предложила размещать больных коронавирусом в своих госпиталях

Росгвардия готова разместить больных коронавирусом в инфекционных отделениях своих госпиталей в случае обострения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Там рассказали, что на совещании оперативного штаба ведомства по профилактике коронавирусной инфекции уделялось особое внимание мероприятиям, направленным на снижение воздействия коронавирусной инфекции, которые реализуются сейчас.

В частности, была отмечена готовность инфекционных отделений к приему пациентов при обострении ситуации с коронавирусом в России. Кроме того, в Росгвардии будут организованы дополнительные закупки медицинского имущества для создания резерва медикаментов и дезинфицирующих средств.