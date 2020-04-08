Роспечать предложила поддержать медиа и книжную индустрию

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям предложило правительству РФ поддержать медиаотрасль и книжную индустрию в условиях пандемии.

Как отмечают в Роспечати, в ближайшее время будут опубликованы правительственные и ведомственные документы по поддержке государственных и частных компаний. Эти меры во многом будут связаны именно с печатной отраслью.

При этом агентство замечает тенденцию: многие издатели не опустили руки в непростой экономической обстановке, а начали выводить торговлю в интернет, встречи с писателями также теперь активно проводятся в онлайн-формате.