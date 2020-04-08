Россия и Беларусь объединяют усилия в борьбе с коронавирусом

По словам посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева, главой российского правительства Михаилом Мишустиным и руководителем координационного совета по борьбе с коронавирусом Татьяной Голиковой было принято решение поддержать обращение Министерства здравоохранения Беларуси на выделение диагностических материалов, которые обеспечат 10 тысяч исследований:

- Этот диагностический материал позволит установить, кто из граждан Беларуси здоров, кому нужна медицинская помощь. Это еще один добрый знак особого расположения и сложившейся практики отношений между братскими странами.

Чтобы доставить ценный медицинский груз в Беларусь в целости и сохранности, необходимо было обеспечить постоянный температурный режим минус 20 градусов. Изначально планировалось везти диагностический материал для исследований на дипломатическом бусе, обложенном льдом. Но на встрече Дмитрия Мезенцева с генеральным директором группы компаний "Санта" Александром Мошенским появился более удобный вариант, рассказали корреспонденту "СОЮЗа" в компании:

- Александр Мошенский предложил помощь в перевозке груза, поскольку в Россию поставки продукции компании осуществляются бесперебойно и обратную загрузку можно сделать в ее транспорт. Во всех машинах предприятия установлены специальные датчики, позволяющие контро­лировать температуру при перевозке готовой продукции на протяжении всего пути. Диапазон температур может быть установлен от минус 29 до плюс 27 градусов.

Расстояние в 750 километров рефрижератор с диагностическим материалом преодолел за сутки.

По данным белорусского Минздрава, каждый день в стране проводится около тысячи тестов на коронавирус. Это значит, что доставленного из Москвы диагностического материала хватит примерно на 10 дней.

В эти же дни Россия помогла Беларуси и с прилетом ее граждан домой, взяв на себя расходы на перелет из Дели на борту самолета "Белавиа". Специальный рейс с эвакуированными из Индии 105 гражданами Беларуси, России, Украины и Таджикистана приземлился в Национальном аэропорту Минск ночью 6 апреля.

Из-за ситуации с коронавирусом людям, планировавшим отдыхать, пришлось быстро возвращаться домой. Некоторые рейсы отменялись. Многие белорусы не смогли воспользоваться услугами российских авиаперевозчиков - порой не хватало мест, иногда вследствие форс-мажора. По словам Дмитрия Мезенцева, выход пришлось искать совместными усилиями.

- Обсуждая ситуацию с руководством МИД Беларуси и авиакомпании "Белавиа", мы предложили такой вариант, что российская сторона, стремясь оказать поддержку гражданам братской страны, изыщет средства и оплатит авиаперелет по маршруту Минск - Дели - Минск, - рассказал посол России в Беларуси.

В свою очередь белорусская авиакомпания взяла на борт около 40 граждан России. Некоторые находились в Индии еще с февраля. Люди рассчитывали, что до закрытия границ дело не дойдет и они успеют вернуться. По словам Алины Ромашковой из Санкт-Петербурга, рейс "Аэрофлота", которым она планировала улететь 30 марта, отменили. Не смогла она вылететь и эвакуационным рейсом 1 апреля. До того как россиян забрал самолет "Белавиа", петербурженка в гостинице ждала любой возможности улететь. В Национальном аэропорту Минск Алина, как и другие россияне, торопилась уехать в Москву. В российской столице ее и земляков ждет карантин, и только потом они смогут вернуться домой.

"Огромная благодарность Беларуси за то, что нас забрала", - поблагодарила Алина от имени всех вернувшихся рейсом белорусской авиакомпании россиян.

Тем временем

Беларусь ожидает от России поставки 30 тысяч оплаченных тест-систем для выявления коронавируса. Об этом заявил журналистам вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко: "Мы сами развернули и выпускаем 700 тестовых систем в день и планируем наращивать. У нас есть собственное производство. И наша система здравоохранения в полной мере под ту складывающуюся обстановку обеспечена этими тест-системами. Мы объявили тендер, и российская компания выиграла этот тендер на поставку за соответствующую плату 30 тысяч тестов. Мы ожидаем, что договорные обязательства будут соблюдены, и мы получим эти тесты до 17 апреля. По крайней мере, так Министерство здравоохранения и наши соответствующие компании договаривались с российским производителем".