Российская фигуристка заразилась коронавирусом в Италии

Фигуристка из России Кристина Шошина заразилась коронавирусом. Сейчас спортсменка находится в Италии.

Об этом рассказала сама спортсменка в прямом эфире Instagram другой российской фигуристки Станиславы Константиновой. Там спортсменка рассказала о ситуации, в которой оказалась.

Девушка ранее рассказала в своем Instagram, что путешествовала на борту круизного корабля. Сейчас она находится в Италии, где все пассажиры сдали тест на коронавирус.

"У нас на корабле было десять русских, все прошли тест на коронавирус. Девять оказались здоровы, а одна заражённая. И вот я осталась здесь, - цитирует фигуристку "Чемпионат". - Я не унываю. Вчера выпила вина, решила изнутри себя продезинфицировать. Но на корабле было реально страшно. Люди не понимают, насколько это серьёзная ситуация".

Шошина призналась, что изоляция на корабле проходит тяжело. По ее словам, однажды у нее случилась паническая атака. "Сидела в каюте и ничего не понимала", - сообщила она.

Шошина родом из Санкт-Петербурга. Ей совсем недавно исполнилось 20 лет. На ее счету победа в "Таллин-Трофи".