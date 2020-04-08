Российские авиакомпании снизили объем перевозок пассажиров в марте на 30%

Российские авиакомпании перевезли в марте 2020 года 6,57 млн пассажиров, сообщили в Росавиации. По оперативным данным ведомства, объем перевозок снизился на 26,6% по сравнению с алогичным периодом прошлого года.

Причиной послужили введенные ограничения для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Пассажирооборот снизился на -25,6% и составил 17,39 млрд пассажирокилометров.

Всего за январь-март 2020 перевезено 23,4 млн пассажиров, что на 5,3% меньше показателей первого квартала 2019 года.

При этом, авиакомпания "Сибирь" в марте 2020 обслужила 999,6 тысячи пассажиров, на 10,2% больше аналогичного периода прошлого года. Также выросли показатели авиакомпания "Победа". Перевозчик обслужил 748 тысяч пассажиров, на 3% больше показателей марта 2019 года.

Снижение показателей производственной деятельности в марте текущего года отмечается у авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", "Уральские авиалинии". Компании снизили объемы перевозки пассажиров на 25-40%.

Уточненные данные по основным производственным показателям гражданской авиации за март 2020 станут известны в конце апреля, отметили в Росавиации.