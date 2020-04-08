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08.04.2020 19:10
Рубрика: Общество

Пока студенты дома

Вузы снизят или отменят плату за общежития
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8131)
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рекомендовал руководителям российских вузов на время снизить или совсем отменить оплату за проживание в общежитиях. Письмо с подписью министра направлено в ректораты университетов.
По домам разъехались около полумиллиона студентов. Но есть те, кто остался в общежитии. Фото: РИА Новости По домам разъехались около полумиллиона студентов. Но есть те, кто остался в общежитии. Фото: РИА Новости
По домам разъехались около полумиллиона студентов. Но есть те, кто остался в общежитии. Фото: РИА Новости

Напомним, 6 апреля все вузы возобновили дистанционную учебу после недели каникул, несмотря на то что президент продлил нерабочие дни до конца месяца. Большая часть вузовских общежитий к этому моменту практически опустела - многие иногородние и иностранные студенты разъехались по домам еще в середине марта. Казалось бы, в сложившейся ситуации плату за проживание и коммуналку должны были отменить сразу - по распоряжению вузовских администраций. Но не всем это показалось очевидным. В минобрнауки стали поступать многочисленные обращения от студентов и аспирантов: комнаты в общагах пустуют, а начисления за проживание "капают" на счет. И капают не "копейки" - ценовой диапазон от 600 до 3000 тысяч рублей, а иногда и того больше.

Минобрнауки: Студенты и аспиранты получат стипендии в полном объеме

По данным министерства, на сегодняшний день по домам разъехались 495 тысяч человек, остались в кампусах 312 тысяч студентов.

- В сложившихся условиях минобрнауки полагает целесообразным рассмотреть вопрос о снижении платы за наем и платы за коммунальные услуги с обучающихся, - сказал Валерий Фальков.

Если оплата уже проведена - ее рекомендуется перенести на будущее, в счет того месяца, когда студенты вернутся к очной учебе и снова приедут в общежития.

Несмотря на то что некоторым вузам пришлось разъяснять ситуацию отдельным письмом, многие университеты оперативно оценили ситуацию. Практически сразу, как было введено дистанционное обучение и студенты отправились по домам, они отменили платежи за общаги. Например, в МИСиС при отъезде из общежития место сохраняется за студентом, а оплата не начисляется вплоть до возвращения. В МФТИ решение об отмене оплаты проживания в общежитии за апрель тоже было принято в марте. Как и в питерском ЛЭТИ.

- Кроме того, студенты, попавшие в сложную финансовую ситуацию, могут получить материальную помощь от вуза, - сообщил "РГ" директор департамента молодежной политики вуза Александр Арсеньев. - Сейчас из кампусов уехала половина студентов, в основном - старшекурсники и иностранцы.

Некоторые вузы не только отменили плату за проживание в общежитиях, но и готовы возместить студентам расходы на билеты до дома

Уральский федеральный университет, опираясь на рекомендации министерства, разрабатывает варианты, как пойти навстречу студентам. Сейчас средняя стоимость проживания в общежитиях УрФУ - 1000 рублей в месяц, на время дистанционного обучения в студенческих корпусах осталась примерно половина жильцов. По словам председателя Союза студентов УрФУ Ойбека Партова, университет готов возместить ребятам часть средств, которые студенты были вынуждены незапланированно потратить на билеты домой - от 5 до 15 тысяч рублей.

Фото: Михаил Семенов/ТАСС
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В Тюменском госуниверситете готовы возвращать средства по заявлению студентов.

- Мы еще до выхода рекомендаций приостановили начисление услуг тем, кто уехал, - говорит финансовый директор ТюмГУ Ирина Жукова. - При направлении заявления на возврат средств возвращаем в течение 10 дней с подачи заявления. Тем, кто не требует возврата, - переносим сумму оплаты на следующий месяц.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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