Роухани призвал МВФ предоставить Ирану кредит на борьбу с коронавирусом

Международный валютный фонд (МВФ) должен удовлетворить запрос Тегерана и предоставить стране кредит в размере 5 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Многие страны в мире заявляют о том, что МВФ должен выполнять свои обязанности. Мы являемся членами МВФ, часть наших валютных резервов находится у них. В течение последних 50 лет мы ничего не просили у фонда, но если они в этих трудных условиях не выполнят свои обязательства, у мира будет иное мнение о фонде", - сказал Роухани в эфире иранского телевидения.

Власти Ирана в середине марта подали заявку в МВФ с просьбой о выделении пятимиллиардного кредита. Однако фонд до сих пор не отреагировал на запрос Тегерана. По данным издания Wall Street Journal, причиной этому являются США, которые намерены заблокировать выделение Ирану запрашиваемых валютных средств. В администрации президента Дональда Трампа считают, что у ИРИ достаточно финансов для борьбы с коронавирусом. В Вашингтоне также опасаются, что Тегеран использует кредит МВФ не по назначению, например для финансирования своих союзников на Ближнем Востоке.

Напомним, что в ИРИ число случаев заражения COVID-19 составляет 62 589. При этом жертвами вирусной инфекции стали 3872 заболевших.