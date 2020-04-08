Русист из Еревана: В условиях пандемии мы споем "Катюшу" онлайн

"Один из учеников - Армен - увидел в слове "победа" корень "беда". Именно это слово ассоциируется у современного мальчишки с подлым нападением фашистской Германии на Советский Союз. Я не смог назвать версию своего ученика неверной (да простят меня лингвисты-этимологи). Я сам не понаслышке, а на своей шкуре ощутил эту "беду", - пишет в своем эссе "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" на Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Еревана Сейран Карапетян.

Сейран вспоминает рассказы о своем деде по матери… Фронтовик Великой Отечественной Манас Саркисян не вернулся домой, и бабушке Соне пришлось одной поднимать пятерых дочек в голодные и холодные военные и послевоенные годы.

Педагог признается: когда услышал из уст президента России Владимира Путина о понравившемся ему лозунге ко Дню Победы: "Спасибо деду за Победу", так и назвал свой сводный урок по русскому языку и литературе в пятом классе.

"И всё же мне приятно было сообщить ребятам истинное происхождение слова "победа" - от старославянского "побъдити"- буквально "убеждение", причём убеждение силой, - рассказывает учитель. - "Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!"- слова великого новгородского князя Александра Невского оказались пророческими на все времена".

По мнению русиста, советские люди не покорились бесчеловечной гитлеровской "идее фикс" стать властелином всего мира.

Сейран вспоминает, насколько глубоко его ученики прониклись атмосферой блокадного Ленинграда, когда начали просматривать кадры и фотографии того времени.

Учитель пишет, что каждой весной со своими ребятами они приходят на Братскую могилу рядом с больничным зданием, неподалёку от школы. В годы Великой Отечественной в больнице размещался военный госпиталь, куда доставляли на излечение раненых бойцов с различных фронтов.

Наши дети, размышляет Сейран, не меньше гордятся своими героическими предками, чем он сам.

"Я разрешил им (чего не делаю обычно) зайти в соцсети и показать фотографии акции "Бессмертный полк", в которой они ежегодно принимают участие вместе со своими родителями. Каждому казалось, что его дедушка, уверенно улыбающийся с фотографии, сражался лучше всех и именно благодаря ему удалось победить врага, вернув миру мир. Кто-то рассказал, что его дед служил в славной Таманской дивизии, кто-то - что его дедушка дошёл аж до самого Берлина", - с гордостью рассказывает педагог.

К слову, в условиях карантина в связи с коронавирусной инфекцией, Сейран решил организовать День Победы по скайпу - своеобразный флешмоб, в ходе которого исполнить легендарную "Катюшу" в прямом эфире в соцсети Facebook.

"Пусть страшное слово "война" люди будут видеть лишь в книгах и кинолентах, видеть и вздыхать облегчённо: война всегда наказывалась победой. Закрывая классный журнал, я осознавал, что хрупкий, освобождённый от фашизма нашими отцами и дедами мир, умиротворённые и полные гордости за своих отцов и дедов лица моих чудных учеников, готовых, в случае надобности, повторить их подвиги - и есть настоящий неподдельный, нестирающийся во времени и в памяти автограф великой Победы!", - заключает русист из Армении.