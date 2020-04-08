Samsung перестала обновлять два своих старых смартфона

Два бывших флагмана Samsung, Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge, удалены из списка устройств, которые должны получать ежеквартальные обновления безопасности операционной системы. На это обратил внимание сайт SamMobile.

Линейка смартфонов Galaxy S7, включившая в себя две модели, была выпущена в 2016 году. Устройства работали на базе Android 6.0 "из коробки" и получили впоследствии два крупных обновления - до Android 7 и 8.

Впоследствии Samsung продолжала обеспечивать поддержку экс-флагманов, выпуская для них патчи безопасности. Последний был выпущен в марте 2020 года.

Стоит отметить, что некоторые производители, такие как Google и OnePlus, выпускают обновления Android и патчи безопасности для своих смартфонов на протяжении трех лет. В то же время Samsung выпускает обновления безопасности на протяжении четырех лет.

SamMobile подчеркивает, что Samsung Galaxy S7 Active до сих пор числится в списке смартфонов, которые получат ежеквартальное обновление безопасности.