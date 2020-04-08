Samsung вручит 20 тысяч долларов за лучшую поделку из картона

Компания Samsung совместно с британским журналом Dezeen запустила международный конкурс, направленный на повторное использование упаковочного картона.
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Can you think outside of the (cardboard) box? Now you can put your creativity to the test with the Samsung x @dezeen Out of the Box Contest. Stand to bring home prizes totalling $20,000. Discover more via the link in our bio 👆 #EcoPackage #TheSerif #TheFrame #TheSero #Dezeen #StayCreative
Победители, которые представят самые необычные и практичные работы, получат награду в размере 20 000 долларов (более 1,5 млн. рублей).
В соревновании могут принять участие все желающие старше 18 лет. Для этого надо спроектировать мебель или аксессуар для домашнего интерьера из картонной упаковки от бытовой техники и сделать фото или записать видео. При этом можно использовать только подручные средства, применение специального оборудования не допускается.
С помощью этого конкурса Samsung стремится минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и популяризировать повторное использование картонных коробок.