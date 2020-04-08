Samsung вручит 20 тысяч долларов за лучшую поделку из картона

Компания Samsung совместно с британским журналом Dezeen запустила международный конкурс, направленный на повторное использование упаковочного картона.

Победители, которые представят самые необычные и практичные работы, получат награду в размере 20 000 долларов (более 1,5 млн. рублей).

В соревновании могут принять участие все желающие старше 18 лет. Для этого надо спроектировать мебель или аксессуар для домашнего интерьера из картонной упаковки от бытовой техники и сделать фото или записать видео. При этом можно использовать только подручные средства, применение специального оборудования не допускается.

С помощью этого конкурса Samsung стремится минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и популяризировать повторное использование картонных коробок.